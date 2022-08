"La prioridad es inscribir a Jules" Koundé, afirma Xavi

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández afirmó este sábado que "la prioridad es inscribir a Jules" Koundé, un día antes del partido en la cancha de la Real Sociedad el domingo en la segunda fecha de la Liga, mientras que el defensor francés aún no ha debutado con el Barça.

"La prioridad ahora es inscribir a Jules, esta es la prioridad nuestra, vamos a ver cómo queda, tenemos tiempo hasta mañana y lo vamos a decidir", declaró Xavi en la conferencia de prensa previa al partido.

Obligado por el límite salarial que marca LaLiga, el Barça ha podido inscribir a todos los fichajes para disputar el campeonato liguero, a excepción de Koundé.

Según la prensa catalana, el Barça trabaja actualmente en encontrar salida para varios descartes, entre ellos el neerlandés Memphis Depay (hacia la Juventus de Turín), Pierre-Emerick Aubameyang (al Chelsea) o Frenkie de Jong (con pretendientes en la Premier también).

"Vamos a valorar, de momento no ha salido nadie ni de 'Auba' ni Memphis, de momento los tenemos y mañana los podemos utilizar, luego si hay alguna oferta valorar la situación, valorar cómo queda la plantilla y dónde estamos", indicó Xavi.

El técnico catalán lamentó también el hecho de que la temporada comience antes del final del 'mercato'. "No es una situación cómoda para jugadores que saben que no contamos con ellos, que pueden marchar (...) por eso creo que el mercado debería terminar antes de que comiencen las ligas, pero es una opinión personal (...) No es el escenario ideal", respondió.

