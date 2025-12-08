LA NACION

La producción brasileña de maíz caerá un 4,1% en 2025/26 tras una cosecha récord, dice AgRural

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La producción brasileña de maíz caerá un 4,1% en 2025/26 tras una cosecha récord, dice AgRural
La producción brasileña de maíz caerá un 4,1% en 2025/26 tras una cosecha récord, dice AgRuralShutterstock - Shutterstock

SAO PAULO, 8 dic (Reuters) - La producción total de maíz de Brasil alcanzará los 135.300.000 de toneladas métricas en 2025/26, dijo el lunes la consultora AgRural, por debajo del récord de 141.100.000 de toneladas cosechadas en la temporada anterior.

* La estimación es la primera de AgRural para la producción de maíz de esta temporada.

* Se conoce cuando los agricultores de la región clave del centro-sur prácticamente han terminado de plantar su primera cosecha de maíz, dijo AgRural en un comunicado.

* "Con la siembra terminada, la atención se centra en el clima más seco y caluroso en el estado de Rio Grande do Sul, donde los agricultores ya temen pérdidas de rendimiento", añadió.

CIFRAS DE LA SOJA

* La siembra de soja de Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 94% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, dijo AgRural.

* La siembra aumentó 5 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, ligeramente por debajo del 95% registrado en la misma época del año pasado.

* Las lluvias trajeron cierto alivio a la región de Cerrado, pero los agricultores de Rio Grande do Sul permanecen alerta debido a la escasa humedad.

* AgRural mantuvo su estimación para la cosecha de soja de Brasil en 178.500.000 de toneladas. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública
    1

    El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública

  2. La historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
    2

    El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar

  3. Así es la casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
    3

    La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

  4. El look que eligió Juana Viale para la conducción del Almorzando con un osado escote
    4

    Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo

Cargando banners ...