La producción brasileña de maíz caerá un 4,1% en 2025/26 tras una cosecha récord, dice AgRural

SAO PAULO, 8 dic (Reuters) - La producción total de maíz de Brasil alcanzará los 135.300.000 de toneladas métricas en 2025/26, dijo el lunes la consultora AgRural, por debajo del récord de 141.100.000 de toneladas cosechadas en la temporada anterior.

* La estimación es la primera de AgRural para la producción de maíz de esta temporada.

* Se conoce cuando los agricultores de la región clave del centro-sur prácticamente han terminado de plantar su primera cosecha de maíz, dijo AgRural en un comunicado.

* "Con la siembra terminada, la atención se centra en el clima más seco y caluroso en el estado de Rio Grande do Sul, donde los agricultores ya temen pérdidas de rendimiento", añadió.

CIFRAS DE LA SOJA

* La siembra de soja de Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 94% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, dijo AgRural.

* La siembra aumentó 5 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, ligeramente por debajo del 95% registrado en la misma época del año pasado.

* Las lluvias trajeron cierto alivio a la región de Cerrado, pero los agricultores de Rio Grande do Sul permanecen alerta debido a la escasa humedad.

* AgRural mantuvo su estimación para la cosecha de soja de Brasil en 178.500.000 de toneladas. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)