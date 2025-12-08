La producción brasileña de maíz caerá un 4,1% en 2025/26 tras una cosecha récord, dice AgRural
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 8 dic (Reuters) - La producción total de maíz de Brasil alcanzará los 135.300.000 de toneladas métricas en 2025/26, dijo el lunes la consultora AgRural, por debajo del récord de 141.100.000 de toneladas cosechadas en la temporada anterior.
* La estimación es la primera de AgRural para la producción de maíz de esta temporada.
* Se conoce cuando los agricultores de la región clave del centro-sur prácticamente han terminado de plantar su primera cosecha de maíz, dijo AgRural en un comunicado.
* "Con la siembra terminada, la atención se centra en el clima más seco y caluroso en el estado de Rio Grande do Sul, donde los agricultores ya temen pérdidas de rendimiento", añadió.
CIFRAS DE LA SOJA
* La siembra de soja de Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 94% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, dijo AgRural.
* La siembra aumentó 5 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, ligeramente por debajo del 95% registrado en la misma época del año pasado.
* Las lluvias trajeron cierto alivio a la región de Cerrado, pero los agricultores de Rio Grande do Sul permanecen alerta debido a la escasa humedad.
* AgRural mantuvo su estimación para la cosecha de soja de Brasil en 178.500.000 de toneladas. (Reporte de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública
- 2
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 3
La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
- 4
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo