La producción de crudo de Tengiz, en Kazajistán, aumenta gradualmente tras interrupción: Interfax

MOSCÚ, 17 feb (Reuters) - La producción de petróleo en el gigantesco yacimiento kazajo de Tengiz, liderado por Chevron, está aumentando gradualmente tras una interrupción en enero, informó el martes la agencia de noticias rusa Interfax, citando al consorcio Tengizchevroil que lo opera.

Tengiz, que representa alrededor del 40% de la producción total de petróleo de Kazajistán, permaneció cerrado durante gran parte del mes pasado después de que se produjeron incendios en sus instalaciones eléctricas el 18 de enero. Kazajistán está investigando los incidentes.

El 9 de febrero, dos fuentes del sector informaron a Reuters de que Tengiz se había recuperado hasta alcanzar alrededor del 60% de su producción máxima y que su objetivo era alcanzar la plena producción el 23 de febrero.

La fuerte reducción de la producción en Tengiz ha contribuido a la caída de las exportaciones de petróleo de Kazajistán, especialmente a través de su principal puerta de exportación, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que cruza a Rusia en su camino hacia el mar Negro. (Reporte de Reuters; edición de Mark Trevelyan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)