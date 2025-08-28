La producción de petróleo de Argentina rompe un nuevo récord en julio y alcanza su mejor cifra desde 1999

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La producción de crudo de Argentina alcanza un nuevo récord en julio con 811.200 millones de barriles de petróleo por día en el mes de julio, un valor que no se conseguía desde 1999, según los datos divulgados por la Secretaría de Energía del país.

En concreto, la producción de petróleo registró un incremento del 18,5% interanual en el séptimo mes del ejercicio. Respecto al gas, su producción aumentó un 5,7% anual con 160.600 millones de metros cúbicos por día, en niveles del 2000.

La producción de hidrocarburos argentina acumula meses de cifras récord gracias al impulso de la reserva energética Vaca Muerta. Tan solo en junio, su producción se disparó un 22,5% respecto al mismo período del 2024, hasta los 448 barriles de crudo por día.

El petróleo extraído de Vaca Muerta representa el 57,7% del total de producción de Argentina. Este yacimiento, además es el segundo mundial de recurso no convencional de gas y el cuarto de recurso no convencional de petróleo.