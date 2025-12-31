La producción de petróleo de EEUU alcanzó un récord en octubre, según la EIA

HOUSTON, 31 dic (Reuters) -

La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzó un récord en octubre, informó el miércoles la Administración de Información Energética (EIA).

La producción aumentó 31.000 barriles diarios, a 13,87 millones de bpd.

En Nuevo México, el segundo mayor estado productor, aumentó en 31.000 bpd, a un récord de 2,38 millones de bpd, mientras que en la región federal del golfo en alta mar aumentó en 46.000 bpd, a 2 millones de bpd en octubre, la más alta desde agosto de 2019.

La producción de petróleo de Texas, mientras tanto, cayó 45.000 bpd, a 5,8 millones de bpd.

(Reporte de Georgina McCartney y Arathy Somasekhar en Houston; edición en español de Javier López de Lérida)