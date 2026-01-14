La producción de petróleo de Rusia baja 0,7% en 2025, según datos de la OPEP

MOSCÚ, 14 ene (Reuters) - La producción de petróleo de Rusia descendió alrededor de un 0,7% el año pasado, a 9,129 millones de barriles diarios, mostraron el miércoles los datos mensuales de la OPEP.

Rusia ha conseguido mantener prácticamente estable su producción de petróleo, que junto con el gas natural representa alrededor de una cuarta parte de los ingresos fiscales del presupuesto federal, a pesar de los ataques con drones de Ucrania a las infraestructuras energéticas y la bajada de los precios del crudo.

Rusia es miembro del grupo OPEP+ de los principales productores de petróleo, que a principios de mes decidió mantener estable su producción.

Los precios del petróleo cayeron más de un 18% en 2025 -su caída anual más pronunciada desde 2020- en medio de la creciente preocupación por el exceso de oferta.

Según la OPEP, la producción rusa de petróleo disminuyó en diciembre en 73.000 bpd, a 9,304 millones de bpd.

En su informe mensual, la OPEP también dijo que la producción de petróleo de Kazajistán cayó en 237.000 bpd, a 1,522 millones de bpd.

La producción de petróleo de Asia Central aumentó a 1,776 millones de bpd el año pasado, frente a los 1,539 millones de bpd de 2024, según los datos.

Según una fuente del sector, la producción de petróleo y condensado de gas en Kazajistán se desplomó un 35% entre el 1 y el 12 de enero con respecto a la media de diciembre, debido principalmente a las limitaciones de exportación a través de una terminal del mar Negro. (Información de Reuters. Editado en Español por Ricardo Figueroa)