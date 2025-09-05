La producción de servicios bajó en junio 0,1% tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La producción de servicios de la eurozona bajó en junio un 0,1% respecto al mes anterior, cuando subió un 0,3%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024, el alza fue del 2,9%, según ha informado este viernes la agencia estadística comunitaria Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), el dato se redujo en otro 0,1% desde mayo, mes en el que aumentó en siete décimas. En cifras interanuales, la producción fue un 3,3% superior.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de información, los mayores descensos mensuales se registraron en Luxemburgo (-11,8%), Dinamarca (-2,8%) y Letonia (-1,2%), mientras que las principales mejoras se observaron en Grecia (2,8%), Estonia (2,3%) y Polonia (1,3%).

En términos anuales, las lecturas en negativo más abultadas se anotaron en Luxemburgo (-41,7%), Malta (-3,2%) y Austria (-1,1%). Después, las subidas más intensas se dieron en Grecia (24%), Dinamarca (15,2%) y Estonia (9,9%).

En el caso de España, la provisión de servicios se elevó un 0,2% en junio desde el avance previo del 0,6%, al tiempo que, frente al mismo mes de 2024, la producción mejoró en un 3,1%.