La producción de soja 2025/26 del Mercosur aumentará pese a menor superficie sembrada
SAO PAULO, 3 nov (Reuters) - La producción de soja del bloque sudamericano Mercosur crecerá un 0,8% interanual en la campaña 2025/26, dijo el lunes la consultora de agronegocios Celeres, pese a una leve reducción del área sembrada con la oleaginosa.
IMPORTANTE
El Mercosur es un actor clave en el mercado de la soja, habiendo representado el 62% de las exportaciones mundiales en los últimos cinco años, según Celeres.
El bloque incluye a Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, así como a Argentina, Paraguay y Uruguay.
CIFRAS
Se prevé que la producción total de soja del Mercosur alcance los 242,3 millones de toneladas métricas en 2025/26, dijo Celeres en un informe, por encima de los 240,4 millones de toneladas del ciclo anterior.
La superficie plantada disminuirá un 0,4%, hasta 72 millones de hectáreas, debido principalmente a una reducción de 1,3 millones de hectáreas en Argentina, compensada en parte por un aumento de 1 millón de hectáreas en Brasil.
Pero el tiempo favorable debería contribuir a aumentar el rendimiento a 3,4 toneladas por hectárea en el periodo, frente a las 3,32 toneladas por hectárea de la campaña anterior.
CITA CLAVE
"A pesar de la depreciación del dólar frente a las monedas locales, se proyecta que las exportaciones de la región aumenten consistentemente en alrededor de 5 millones de toneladas, reforzando el rol de liderazgo del Mercosur en el comercio mundial de soja", dijo Celeres. (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
