La producción industrial alemana aumenta más de lo previsto en octubre

Por María Martínez

8 dic (Reuters) - La producción industrial alemana aumentó mucho más de lo previsto en octubre, según datos oficiales publicados el lunes.

La producción industrial aumentó un 1,8% respecto al mes anterior, dijo el lunes la oficina federal de estadística. Los analistas consultados por Reuters habían pronosticado una subida del 0,4%.

La comparación intertrimestral, menos volátil, mostró que la producción fue un 1,5% inferior en el periodo de agosto a octubre que en los tres meses anteriores.

La oficina de estadística añadió que la producción en septiembre aumentó un 1,1% respecto a agosto, en lugar de la cifra provisional del 1,3%, tras una revisión rutinaria de los datos.

En comparación con octubre de 2024, la producción aumentó un 0,8% en octubre de 2025, tras los ajustes por efectos de calendario.

Los pedidos industriales alemanes aumentaron un 1,5% respecto al mes anterior, sobre una base desestacionalizada y ajustada al calendario, dijo el viernes la oficina federal de estadística. (Información adicional de Anastasiia Kozlova; edición de Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)