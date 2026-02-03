SAO PAULO, 3 feb (Reuters) - La producción industrial en Brasil ⁠cayó más de ⁠lo esperado en diciembre con respecto a noviembre, informó el martes ⁠la agencia ‌de ​estadísticas del gobierno IBGE, ya que las ​altas tasas de interés afectan la actividad ‌en la mayor economía ‌de América ​Latina.

* La producción cayó un 1,2% en diciembre, según el IBGE.

* La estimación media de una encuesta de Reuters preveía un descenso del 0,7%.

* El resultado supuso la caída ⁠más pronunciada desde julio de 2024.

* La producción descendió en ​las cuatro categorías principales encuestadas en diciembre, según el IBGE.

* En comparación con el año anterior, la producción en diciembre creció un 0,4%, mientras que los economistas esperaban un aumento del ⁠1,1%. ALTAS TASAS DE INTERÉS

* El menor crecimiento ​del sector está estrechamente relacionado con una política monetaria más restrictiva, que frena la inversión y el ‍consumo, según Andre Macedo, director de investigación del IBGE.

* El banco central de Brasil ha mantenido las tasas de interés cerca del máximo de dos ​décadas, en 15%, en un intento por controlar la inflación persistente. (Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel ‍Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)