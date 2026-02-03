LA NACION

La producción industrial de Brasil cae más de lo esperado en diciembre

La producción industrial de Brasil cae más de lo esperado en diciembre
La producción industrial de Brasil cae más de lo esperado en diciembrePXHERE - PXHERE

SAO PAULO, 3 feb (Reuters) - La producción industrial en Brasil ⁠cayó más de ⁠lo esperado en diciembre con respecto a noviembre, informó el martes ⁠la agencia ‌de ​estadísticas del gobierno IBGE, ya que las ​altas tasas de interés afectan la actividad ‌en la mayor economía ‌de América ​Latina.

* La producción cayó un 1,2% en diciembre, según el IBGE.

* La estimación media de una encuesta de Reuters preveía un descenso del 0,7%.

* El resultado supuso la caída ⁠más pronunciada desde julio de 2024.

* La producción descendió en ​las cuatro categorías principales encuestadas en diciembre, según el IBGE.

* En comparación con el año anterior, la producción en diciembre creció un 0,4%, mientras que los economistas esperaban un aumento del ⁠1,1%. ALTAS TASAS DE INTERÉS

* El menor crecimiento ​del sector está estrechamente relacionado con una política monetaria más restrictiva, que frena la inversión y el ‍consumo, según Andre Macedo, director de investigación del IBGE.

* El banco central de Brasil ha mantenido las tasas de interés cerca del máximo de dos ​décadas, en 15%, en un intento por controlar la inflación persistente. (Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel ‍Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters
Conforme a
The Trust Project