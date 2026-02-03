La producción industrial de Brasil cae más de lo esperado en diciembre
SAO PAULO, 3 feb (Reuters) - La producción industrial en Brasil cayó más de lo esperado en diciembre con respecto a noviembre, informó el martes la agencia de estadísticas del gobierno IBGE, ya que las altas tasas de interés afectan la actividad en la mayor economía de América Latina.
* La producción cayó un 1,2% en diciembre, según el IBGE.
* La estimación media de una encuesta de Reuters preveía un descenso del 0,7%.
* El resultado supuso la caída más pronunciada desde julio de 2024.
* La producción descendió en las cuatro categorías principales encuestadas en diciembre, según el IBGE.
* En comparación con el año anterior, la producción en diciembre creció un 0,4%, mientras que los economistas esperaban un aumento del 1,1%. ALTAS TASAS DE INTERÉS
* El menor crecimiento del sector está estrechamente relacionado con una política monetaria más restrictiva, que frena la inversión y el consumo, según Andre Macedo, director de investigación del IBGE.
* El banco central de Brasil ha mantenido las tasas de interés cerca del máximo de dos décadas, en 15%, en un intento por controlar la inflación persistente. (Reporte de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)