La producción industrial de Brasil sube menos de lo previsto en octubre

SAO PAULO, 2 dic (Reuters) - La producción industrial de Brasil subió menos de lo esperado en octubre respecto del mes anterior, dijo el martes la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, mientras la mayor economía de América Latina muestra señales de enfriamiento en medio de altas tasas de interés.

La producción subió un 0,1% en octubre respecto de septiembre, dijo el IBGE.

La estimación mediana en un sondeo de Reuters proyectaba un aumento del 0,4%.

La producción de octubre también retrocedió un 0,5% respecto del año anterior, mientras que los mercados esperaban un crecimiento del 0,2%.

Los altos costos de endeudamiento han pesado sobre el sector, ya que las tasas de interés brasileñas se sitúan actualmente en el 15%, el nivel más alto en casi dos décadas, mientras el banco central intenta frenar la inflación.

Según el IBGE, en octubre la producción aumentó en tres de las cuatro categorías principales estudiadas, pero la de bienes intermedios registró un descenso.

"Este es un comienzo de trimestre flojo", dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics.

"Los riesgos siguen siendo a la baja en un contexto de condiciones financieras restrictivas, enfriamiento del mercado laboral y menor demanda interna", añadió.

(Reporte de Gabriel Araujo. Editado en Español por Ricardo Figueroa)