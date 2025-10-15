La producción industrial de la eurozona bajó un 1,2% en agosto, pero fue un 1,1% superior en términos anuales

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La producción industrial de la eurozona retrocedió un 1,2% el pasado mes de agosto respecto de julio, cuando subió un 0,5%, mientras que se situó 1,1 puntos por encima en comparación con el mismo mes de 2024, según ha informado este miércoles Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera disminuyó un 1% frente a julio, mes en el que aumentó un 0,4%. En cifras interanuales, la actividad industrial se amplió un 1,1% también.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales se registraron en Irlanda (+9,8%), Luxemburgo (+4,8%) y Suecia (+3,6%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Alemania (-5,2%), Grecia (-4,5%) y Austria (-3,1%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Irlanda (+28,6%), Luxemburgo (+9,5%) y Suecia (+8,3%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Bulgaria (-8,6%), Eslovaquia (-6,3%) y Dinamarca (-5%).

En el caso de España, la producción industrial moderó su caída en agosto al 0,1% desde la contracción previa del 0,5%. No obstante, el volumen de las manufacturas fue un 3,2% superior a los niveles del mismo mes de 2024.