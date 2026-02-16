La producción industrial de la eurozona cae un 1,4% en diciembre, supera previsiones

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de la eurozona cayó un 1,4% en términos mensuales en diciembre, según dijo el lunes Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea.

* El dato intermensual de noviembre fue revisado a la baja, desde un 0,7% a un 0,3%.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 1,5% en diciembre.

* En términos interanuales, la producción industrial en los 19 países de la eurozona subió un 1,2% en diciembre, después de que el dato de noviembre se revisara a la baja, desde un 2,5% a un 2,2%.

* El sondeo entre economistas había previsto que el crecimiento interanual de la producción fuera del 1,3% en diciembre.