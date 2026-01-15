La producción industrial de la eurozona sube un 0,7% en noviembre, supera previsiones

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de la eurozona subió un 0,7% en términos mensuales en noviembre, según dijo el jueves Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea.

* El dato intermensual de octubre fue revisado a la baja, desde un 0,8% a un 0,7%.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,5% en noviembre.

* En términos interanuales, la producción industrial en los 19 países de la eurozona subió un 2,5% en noviembre, después de que el dato de octubre se revisara a la baja, desde un 2,0% a un 1,7%.

* El sondeo entre economistas había previsto que el crecimiento interanual de la producción fuera del 2,0% en noviembre.