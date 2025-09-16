LA NACION

La producción industrial de la eurozona subió un 0,3% en julio y mejoró un 1,8% en comparativa interanual

La producción industrial de la eurozona subió un 0,3% en julio y mejoró un 1,8% en comparativa inter

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La producción industrial de la eurozona subió un 0,3% en julio y mejoró un 1,8% en comparativa inter
La producción industrial de la eurozona subió un 0,3% en julio y mejoró un 1,8% en comparativa interGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La producción industrial de la eurozona avanzó un 0,3% el pasado mes de julio respecto a junio, cuando bajó un 0,6%, mientras que en comparación con el mismo mes de 2024 se situó 1,8 puntos por encima, según ha informado este martes la agencia estadística Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera aumentó un 0,2% frente a junio, mes en el que retrocedió un 0,4%. En cifras interanuales, la actividad industrial se amplió un 1,8% también.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales se registraron en Croacia (+2,6%), Hungría y Eslovenia (+2,1%) y Alemania, Polonia y Letonia (+1,5%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Estonia (-5,5%), Malta (-4,7%) y Suecia (-3,9%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Letonia (+9,8%), Irlanda (+8,1%) y Suecia (+4,1%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Bulgaria (-8,3%), Luxemburgo (-4,7%) y Eslovaquia (-4,6%).

En el caso de España, la producción industrial cayó un 0,7% en julio desde la subida previa del 1%. Asimismo, el volumen de las manufacturas fue un 2,3% superior a los niveles del mismo mes de 2024.

LA NACION
Más leídas
  1. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    1

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  2. Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
    2

    Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda

  3. Absolvieron a los dos exfuncionarios acusados
    3

    Caso Solange Musse: absolvieron a los dos exfuncionarios públicos acusados

  4. Milei ratificó el orden fiscal, pero prometió para 2026 aumentos en jubilaciones, discapacidad y universidades
    4

    Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades

Cargando banners ...