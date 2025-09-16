La producción industrial de la eurozona subió un 0,3% en julio y mejoró un 1,8% en comparativa interanual

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La producción industrial de la eurozona avanzó un 0,3% el pasado mes de julio respecto a junio, cuando bajó un 0,6%, mientras que en comparación con el mismo mes de 2024 se situó 1,8 puntos por encima, según ha informado este martes la agencia estadística Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera aumentó un 0,2% frente a junio, mes en el que retrocedió un 0,4%. En cifras interanuales, la actividad industrial se amplió un 1,8% también.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales se registraron en Croacia (+2,6%), Hungría y Eslovenia (+2,1%) y Alemania, Polonia y Letonia (+1,5%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Estonia (-5,5%), Malta (-4,7%) y Suecia (-3,9%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Letonia (+9,8%), Irlanda (+8,1%) y Suecia (+4,1%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Bulgaria (-8,3%), Luxemburgo (-4,7%) y Eslovaquia (-4,6%).

En el caso de España, la producción industrial cayó un 0,7% en julio desde la subida previa del 1%. Asimismo, el volumen de las manufacturas fue un 2,3% superior a los niveles del mismo mes de 2024.