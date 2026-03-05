La producción industrial en España bajó ligeramente en enero

La producción industrial en España disminuyó ligeramente en enero, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras una caída registrada en diciembre.

Según los datos provisionales corregidos de efectos estacionales y de calendario del INE, el índice mensual de la producción industrial española descendió un 0,4% en el primer mes del año con respecto a diciembre de 2025.

La producción industrial había bajado 2,4% en diciembre, en plena temporada navideña.

Pero en el conjunto de 2025 registró un aumento del 1,3%, su mayor incremento anual desde 2022, en un contexto de fuerte crecimiento económico en el país.

El FMI y el Banco de España prevén para 2026 un crecimiento del PIB en España del 2,3% y del 2,2%, respectivamente.