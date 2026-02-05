La producción industrial en Francia retrocede un 0,7% en diciembre

La producción industrial en Francia retrocedió un 0,7% en diciembre respecto al mes anterior por la caída de la producción manufacturera, según datos publicados el jueves por el instituto de estadísticas (Insee).

En noviembre, este índice registró un ligero aumento del 0,1% y la producción manufacturera creció un 0,5%, según las cifras revisadas para ambos indicadores.

La caída de la producción manufacturera en diciembre (-0,8 %) se debe principalmente a la fabricación de material de transporte (-9,9%, tras +3,8% en noviembre).

La construcción aeronáutica y espacial, en particular, registró "un fuerte descenso" que "anula las subidas de los tres meses anteriores", precisó el Instituto Nacional de Estadística.

En el cuarto trimestre de 2025, la producción industrial superó en un 1,8% la de la misma periodo de 2024 para el conjunto de la industria y en un 2% para la industria manufacturera.