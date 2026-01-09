La producción industrial española en alza en noviembre

La producción industrial en España continuó en noviembre su trayectoria al alza, tras las caídas registradas durante el verano de 2025, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos provisionales corregidos de efectos estacionales y de calendario del INE, el índice mensual de producción industrial español creció un 1%, después de un aumento del 0,7% en octubre.

En términos interanuales, la producción industrial española registró en noviembre un incremento del 4,5% con respecto a noviembre de 2024, gracias especialmente a los buenos resultados de los bienes de consumo (+5,6%) y del sector energético (+4,8%), precisó el INE.

La economía española, ampliamente orientada a los servicios pero también dotada de potentes sectores industriales (automoción, agroalimentario...), confirma así su dinamismo, en un momento en que otros países europeos como Francia, Reino Unido y Alemania atraviesan dificultades.

El gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez previó un crecimiento del PIB del 2,9% para 2025, más del doble de la media esperada para la zona del euro.