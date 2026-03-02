La producción industrial española se estabiliza en febrero, según el PMI

MADRID, 2 mar (Reuters) -

El sector manufacturero español mostró signos de estabilización en febrero tras dos meses de ‌contracción, aunque la demanda ‌siguió ⁠contenida, según una encuesta realizada por S&P Global publicada el lunes.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero español ​de HCOB ⁠subió ⁠ligeramente hasta 50,0 en febrero, lo que supone una postura neutral tras ​el mínimo de nueve meses registrado en enero, con 49,2. Un ‌PMI superior a 50 indica crecimiento, mientras que ​por debajo de 50 ​señala contracción.

A pesar de la estabilización, los nuevos pedidos siguieron cayendo por tercer mes consecutivo, aunque el descenso se ralentizó en comparación con enero. La demanda de exportaciones siguió siendo un reto, y las empresas citaron el impacto de los aranceles ​estadounidenses y los tipos de cambio desfavorables.

"El sector manufacturero español sigue teniendo dificultades para ganar impulso", ⁠dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank. "La actual lectura del índice PMI de 50.0 indica ‌estancamiento, lo que sugiere que el sector manufacturero entró en este invierno con menos dinamismo que durante gran parte del año pasado".

La encuesta también puso de relieve las presiones sostenidas sobre los costes, con un aumento de los precios de los insumos hasta alcanzar su máximo en 13 meses, impulsado ‌por el incremento de los costes de materias primas como el aluminio y el ⁠acero. Esto provocó el primer aumento de los precios de fábrica ‌desde agosto de 2025, aunque el incremento fue ⁠marginal.

El empleo en el sector experimentó un ligero ⁠descenso, prolongando la tendencia de destrucción de puestos de trabajo que comenzó en septiembre de 2025. Sin embargo, el ritmo de pérdida de empleo fue el más lento en tres meses.

A pesar de las dificultades, las ‌expectativas de las empresas se mantuvieron ​optimistas, con esperanzas de una mejora de las condiciones de la demanda y del éxito de las inversiones. Algunas empresas también tenían previsto expandirse a nuevos mercados de exportación. (Información de David Latona; ‌edición de Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)