La producción industrial repuntó 0,8% en septiembre en Francia

La producción industrial de Francia repuntó en septiembre un 0,8%, al igual que la manufacturera (+0,9%), impulsada por la fabricación de materiales de transporte, indicó este miércoles el instituto nacional de estadísticas Indec.

En agosto, en pleno período estival, habían caído respectivamente un 0,9% y un 1% respecto al mes anterior.

La fabricación de materiales de transporte (+5,5% en septiembre), especialmente la construcción aeronáutica y espacial, impulsó la producción, que también repuntó en otros sectores como la coquefacción y refinado (+1,2%).

La producción retrocedió en cambio un 0,3% en la categoría de "otros productos industriales", que incluye la metalurgia, el sector químico y farmacéutico.

Y se mantuvo estable en las industrias extractivas, energía y agua, tras caer un 0,5% en agosto.

