La producción industrial retrocedió en Francia 1,1% en julio

La actividad industrial francesa cayó un 1,1% en julio respecto al mes anterior, al igual que la producción manufacturera (-1,7%), afectada por una disminución en la construcción aeronáutica y espacial, indicó este martes el instituto de estadística Insee.

Esta caída llega tras el fuerte repunte de la producción industrial (+3,7%) y manufacturera (+3,5%) que se observó en junio, precisó el organismo.

En julio, la producción manufacturera se vio lastrada por la caída en la fabricación de equipos de transporte (-10,7%), particularmente en la construcción aeronáutica y espacial "como reacción a un pico de producción en junio" (+16,3%), explicó el Insee en un comunicado.

La producción también disminuyó en la fabricación de equipos eléctricos, electrónicos e informáticos (-2,2%) y en la industria agroalimentaria (-1,3%).

En cambio, continuó aumentando en los sectores de coquización y refinado (+2,5%), industrias extractivas, energía, agua (+1,6%), y otros productos industriales (textiles, metalurgia, química, farmacia, etc., +1,0%)

