La producción industrial se mantuvo "casi estable" en noviembre en Francia, indicó este viernes el instituto nacional de estadística Insee, que informa de un retroceso del 0,1% respecto a octubre.

Esta moderada caída en un mes sigue al aumento del 0,2% registrado en octubre. La producción manufacturera progresó por su parte un 0,3% en noviembre, tras retroceder un 0,1% el mes anterior.

La producción manufacturera se vio impulsada por un fuerte repunte en la fabricación de materiales de transporte (+2,6%), especialmente en la industria automotriz (+2,7%).

La producción también progresa en la fabricación de bienes de equipo eléctricos, electrónicos e informáticos (+1,0%).

En cambio, retrocede en la categoría "otros productos industriales (metalurgia, química, farmacia, etc.)" (-0,3%), en las industrias agroalimentarias (-0,5%) y en la coquefacción y el refinado (-0,8%).

Las industrias extractivas, energía y agua registran un retroceso del 1,9%, debido principalmente a un descenso en la producción de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (-2,0%).