La producción industrial se mantuvo "casi estable" en noviembre en Francia
La producción industrial se mantuvo "casi estable" en noviembre en Francia, indicó este viernes el instituto nacional de estadística Insee, que informa de un retroceso...
La producción industrial se mantuvo "casi estable" en noviembre en Francia, indicó este viernes el instituto nacional de estadística Insee, que informa de un retroceso del 0,1% respecto a octubre.
Esta moderada caída en un mes sigue al aumento del 0,2% registrado en octubre. La producción manufacturera progresó por su parte un 0,3% en noviembre, tras retroceder un 0,1% el mes anterior.
La producción manufacturera se vio impulsada por un fuerte repunte en la fabricación de materiales de transporte (+2,6%), especialmente en la industria automotriz (+2,7%).
La producción también progresa en la fabricación de bienes de equipo eléctricos, electrónicos e informáticos (+1,0%).
En cambio, retrocede en la categoría "otros productos industriales (metalurgia, química, farmacia, etc.)" (-0,3%), en las industrias agroalimentarias (-0,5%) y en la coquefacción y el refinado (-0,8%).
Las industrias extractivas, energía y agua registran un retroceso del 1,9%, debido principalmente a un descenso en la producción de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (-2,0%).