La producción industrial se ralentiza en octubre en Francia

La producción industrial de Francia se desaceleró en octubre al 0,2%, afectada por la casi estabilidad de la industria manufacturera, tras un fuerte repunte en septiembre, indicó este viernes el instituto nacional de estadística Insee.

Este moderado aumento de la producción industrial en un mes sigue a un repunte del 0,7% en septiembre, una décima inferior al anunciado inicialmente por el Insee.

La casi estabilidad de la producción manufacturera (excluyendo industrias extractivas, energía y agua), en un -0,1%, se produce tras un repunte confirmado del 0,9% en septiembre.

El Insee destaca que, en octubre, la caída en la fabricación de bienes de equipamiento eléctrico, electrónico e informático (-2,2%) fue "casi compensada" por el aumento de la producción en otros sectores.

La producción en la coquefacción y el refinado mostró un aumento del 3,6%, mientras que la producción se mantuvo casi estable en las industrias agroalimentarias (+0,1%) o en la fabricación de equipos de transporte, que también aumentó un 0,1% a pesar de una caída del 4% en la industria automotriz.

En términos interanuales, la producción de la industria manufacturera y la de la industria en su conjunto aumentaron ambas un 1,1%.

