La producción manufacturera de EE. UU. se mantiene estable en septiembre

WASHINGTON, 3 dic (Reuters) - La producción de las fábricas estadounidenses se mantuvo sin cambios en septiembre, mientras el sector siguió limitado por los aranceles a las importaciones.

El dato sin cambios de la producción manufacturera comunicado el miércoles por la Reserva Federal sigue a un aumento del 0,1% no revisado en agosto.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto que la producción del sector, que representa el 10,1% de la economía, subiera un 0,1%. La producción de las fábricas aumentó un 1,5% interanual en septiembre.

La producción manufacturera había crecido a una tasa anualizada del 1,3% en el tercer trimestre, ralentizándose desde el ritmo del 2,4% del trimestre abril-junio.

El informe se retrasó debido al cierre gubernamental. El sector manufacturero se ha visto obstaculizado por los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, pero un aumento del gasto en inteligencia artificial ha apuntalado otras industrias.

Una encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) mostró el lunes que su PMI manufacturero se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, y los aranceles siguen citándose como una limitación en todas las industrias.

La utilización de la capacidad del sector industrial, que mide el grado de utilización de los recursos por las empresas, se mantuvo sin cambios en el 75,9% en septiembre, o 3,6 puntos porcentuales menos que su promedio de 1972-2024. (Reporte de Lucia Mutikani, edición en español de Javier López de Lérida)