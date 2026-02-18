La producción manufacturera de EEUU registra su mayor aumento en 11 meses en enero

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) - La producción fabril de Estados Unidos aumentó en enero a su mayor ritmo en 11 meses, lo que ofrece esperanza para un sector manufacturero que se ha visto presionado por aranceles de importación y altas tasas de interés.

La producción manufacturera aumentó un 0,6% el mes pasado, su mayor expansión desde febrero de 2025, después de permanecer sin cambios en diciembre, dijo la Reserva Federal el miércoles.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la producción del sector, que representa el 10,1% de la economía, aumentaría un 0,4%. Anteriormente, se había informado de un alza del 0,2% en la producción de diciembre.

La producción en las fábricas creció un 2,4% interanual en enero. La manufactura se ha visto frenada por los amplios aranceles del presidente Donald Trump, que, según los líderes empresariales, han elevado los costos para las fábricas y los consumidores.

Trump ha defendido sus aranceles a la importación, argumentando que son necesarios para restaurar una base industrial nacional en declive. El sector manufacturero perdió más de 80.000 empleos en 2025. Algunos segmentos, como el tecnológico, han prosperado.

Los economistas se muestran optimistas respecto a que el impulso de la IA se extenderá al resto del sector manufacturero, que también esperan que se beneficie de los recortes de impuestos.

El aumento de la producción manufacturera el mes pasado se produjo de forma generalizada.

La producción manufacturera de bienes duraderos creció un 0,8%, con fuertes avances en productos minerales no metálicos, maquinaria, productos informáticos y electrónicos, bienes duraderos diversos, así como vehículos de motor y sus componentes, que avanzaron por primera vez desde agosto pasado.

La producción manufacturera de bienes no duraderos subió un 0,4%, impulsada por las ganancias en la producción de papel, impresión y soporte, así como de productos químicos, plásticos y de caucho.

La producción minera cayó un 0,2% tras haber disminuido un 0,9% el mes anterior. La producción de servicios públicos se expandió un 2,1% gracias a la persistencia del frío. Esta cifra se produjo tras un alza del 3,0% en diciembre.

La producción industrial general avanzó un 0,7% tras haber aumentado un 0,2% en diciembre. El sector industrial ganó un 2,3% interanual en enero.

La utilización de la capacidad del sector industrial, un indicador del aprovechamiento de los recursos por parte de las empresas, aumentó del 75,7% en diciembre al 76,2%. Se sitúa 3,2 puntos porcentuales por debajo de su promedio del período 1972-2025.

La tasa de operación del sector manufacturero subió cuatro décimas de punto porcentual, hasta el 75,6%. Se sitúa 2,6 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)