La producción manufacturera estadounidense no varía en noviembre

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - La producción de las fábricas estadounidenses se mantuvo sin cambios en noviembre, tras el descenso de octubre, debido a la caída de la producción de vehículos de motor tras la expiración de los créditos fiscales para autos eléctricos.

La lectura plana de la producción manufacturera el mes pasado siguió a una caída del 0,4% en octubre, dijo el martes la Reserva Federal. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que la producción del sector, que representa el 10,1% de la economía, se mantendría sin cambios.

La producción de las fábricas en tasa interanual aumentó un 1,9% en noviembre. La publicación de los datos se retrasó por la paralización de 43 días del Gobierno federal.

La producción de vehículos de motor se redujo un 1,0% tras el descenso de un 5,1% en octubre. Las ventas se dispararon en el tercer trimestre, ya que los consumidores se apresuraron a comprar autos eléctricos antes de la expiración de los créditos fiscales el 30 de septiembre.

Excluyendo la producción de vehículos de motor, la producción fabril subió un 0,1% en noviembre tras haber caído un 0,1% el mes anterior. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)