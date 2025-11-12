LA NACION

La producción mundial de vino se ve mermada por el cambio climático, según la OIV

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La producción mundial de vino se ve mermada por el cambio climático, según la OIV
La producción mundial de vino se ve mermada por el cambio climático, según la OIV

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 12 nov (Reuters) -

La producción mundial de vino aumentó ligeramente en 2025, pero se mantuvo por debajo de la media por tercer año consecutivo, ya que los viñedos se enfrentaron a condiciones meteorológicas extremas y volátiles, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

En sus primeras estimaciones, la OIV cifró la producción mundial de vino en 232 millones de hectolitros (mhl) este año, un 3% más que en 2024, pero aún un 7% por debajo de la media quinquenal.

"Si nos fijamos en las causas de la menor producción de los últimos tres años, la mayor parte se debe realmente a las variaciones climáticas que hemos visto en ambos hemisferios", dijo a Reuters el director general de la OIV, John Barker.

"Algunas regiones han sufrido calor y sequía y luego han tenido lluvias torrenciales o heladas inesperadas. Y el hecho de que sea realmente el tercer año consecutivo en el que vemos este tipo de efectos es bastante sorprendente".

En Europa, Francia registró su menor cosecha desde 1957 y la producción española cayó a su nivel más bajo en 30 años, mientras que Italia recuperó su posición de primer productor mundial con un aumento de la producción del 8%, favorecido por unas condiciones climáticas favorables.

Estados Unidos, cuarto productor mundial de vino, debería producir 21,7 millones de hectolitros, un 3% más que en 2024, aunque muy por debajo de sus máximos históricos y un 9% por debajo de la media quinquenal.

La producción en el hemisferio sur repuntó un 7% después de caer durante tres años consecutivos, liderada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Brasil, compensando los descensos en Chile, pero la producción se mantuvo un 5% por debajo de la media, dijo la OIV.

Según Barker, se espera que el crecimiento limitado de la producción mundial de vino ayude a estabilizar los inventarios en un contexto de escasa demanda en los mercados maduros, descenso del consumo en China y continua incertidumbre en el comercio mundial.

"La baja producción puede ser muy difícil para los productores individuales y las regiones, (...) pero desde una perspectiva macroeconómica, es positiva, porque realmente garantiza que la producción y el consumo estén más o menos alineados", dijo Barker.

La OIV tiene previsto actualizar sus estimaciones este año. Un hectolitro equivale a 133 botellas de vino estándar. (Información de Sybille de La Hamaide; edición de Patricia Reaney; edición en español de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 11 de noviembre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este martes 11 de noviembre

  2. Cuánto midió el mano a mano de Vero Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de Ludueña
    2

    Rating: cuánto midió el mano a mano de Verónica Lozano con Johnny Depp versus el segundo programa de María Belén Ludueña

  3. El riesgo país perforó los 600 puntos, bajó el dólar y subieron los bonos
    3

    El riesgo país perforó los 600 puntos, bajó el dólar y subieron los bonos

  4. El astro del rock argentino recibió el galardón mayor de los premios Konex
    4

    Charly García, brillante: el astro del rock argentino recibió el galardón mayor de los premios Konex

Cargando banners ...