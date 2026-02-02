LA NACION

La producción petrolera de Brasil alcanza un récord anual en 2025, dice regulador

SAO PAULO, 2 feb (Reuters) - La producción petrolera de Brasil alcanzó un récord de 3,77 millones de bpd en 2025, informó el lunes la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), lo que supone un aumento del 12,3% con respecto al año anterior.

* Solo en diciembre, la producción petrolera de Brasil alcanzó los 4,015 millones de barriles diarios, un 17,4% más que el año anterior, según la ANP.

* La producción de petróleo y gas natural de Brasil aumentó un 13,3% interanual en 2025, alcanzando un récord de 4,897 millones de barriles equivalentes de petróleo al día (boed). (Reporte de Roberto Samora; redacción de Isabel Teles; edición de Gabriel Araujo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

