La producción petrolera de la OPEP aumentó antes de los ataques a Irán: sondeo Reuters

Por Alex Lawler

LONDRES, 6 mar (Reuters) - Arabia Saudita lideró un gran aumento en la producción de petróleo de la OPEP en el mes anterior a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según una encuesta de Reuters publicada el viernes.

Riad elevó la producción y las exportaciones en el marco de un plan de contingencia ante un posible ataque estadounidense, según informaron fuentes a Reuters.

La producción de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en febrero aumentó en 530.000 barriles por día (bpd) con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 28,87 millones, según la encuesta.

El bombeo saudí se incrementó en 250.000 bpd, mientras que Irán, Nigeria e Irak también incrementaron su producción, según la encuesta.

Venezuela también mejoró levemente su producción, aunque Reuters informó de que sus exportaciones petroleras disminuyeron con la pérdida de China como su principal mercado.

Las cifras de la OPEP crecieron pese a que el grupo más amplio de la OPEP+, que incluye a otros países como Rusia, acordó mantener estables los objetivos de producción para el primer trimestre del año.

Muchos miembros están cerca de los límites de capacidad y algunos tienen la tarea de realizar recortes adicionales para compensar el exceso de producción anterior.

Ocho países de la OPEP+, entre ellos Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se habían comprometido a mantener la producción sin cambios antes del efecto de los recortes compensatorios, que ascendían a un total de 155.000 bpd para Irak y EAU.

El sondeo reveló que los ocho países elevaron su bombeo en 330.000 bpd, liderados por Arabia Saudita.

La encuesta de Reuters se basa en datos de flujo del grupo financiero LSEG, información de otras empresas que realizan un seguimiento de los flujos, como Kpler, e información proporcionada por fuentes de empresas petroleras, la OPEP y consultores.

(Editado en español por Carlos Serrano)