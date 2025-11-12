La producción rusa de petróleo aumenta en octubre, según datos de la OPEP

MOSCÚ, 12 nov (Reuters) - La producción rusa de petróleo aumentó en octubre hasta los 9.382 millones de barriles diarios, 47.000 bpd más que en septiembre, mientras los principales países productores del mundo seguían incrementando el bombeo, mostraron el miércoles los datos mensuales de la OCDE.

Esta cifra está por debajo de los 9.481 millones de barriles diarios de la cuota de producción de la OPEP+ para octubre, incluida la obligación de recortar la producción por exceso de producción en periodos anteriores.

La OPEP+, el grupo formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y algunos pequeños productores, acordó este mes un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los incrementos del primer trimestre del próximo año.

En su informe mensual, la OCDE también indicó que la producción de petróleo de Kazajistán disminuyó el mes pasado en 155.000 bpd, hasta 1.707 millones de bpd, aún por encima de su cuota fijada por la OPEP+ para octubre, de 1.529 millones de bpd, incluidas las obligaciones de compensación por sobreproducción.

Kazajistán ha sido uno de los principales rezagados en el acuerdo de la OPEP+ debido al aumento de la producción en el yacimiento petrolífero de Tengiz, dirigido por Chevron y el mayor del país. (Reportaje de Vladimir Soldatkin y Olesya Astalhova, Edición de Louise Heavens Editado en Español por Natalia Ramos)