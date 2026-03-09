La producción y exportación de petróleo son golpeadas por el conflicto en Irán

9 mar (Reuters) - Arabia Saudita comenzó a recortar su producción de petróleo, informaron fuentes el lunes, otro productor más del golfo Pérsico afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha paralizado el tráfico marítimo en la región y ha provocado una subida de los precios del petróleo de casi un 30%, hasta llegar incluso a los 119 US$ por barril el lunes.

A la inquietud del mercado se sumó una sucesión de línea dura de Teherán, que alejaba las esperanzas de un rápido fin de las hostilidades.

La petrolera saudí Aramco comenzó a recortar la producción en dos de sus yacimientos, informaron dos fuentes, pero no proporcionaron más detalles. La empresa se negó a hacer comentarios.

En Baréin, Bapco Energies declaró fuerza mayor tras un ataque a su complejo de refinerías, informó la empresa.

Durante el fin de semana, Irak redujo la producción de sus principales yacimientos petroleros del sur un 70%, a 1,3 millones de barriles diarios (bpd), según tres fuentes del sector, mientras que Kuwait Petroleum Corp comenzó a reducir la producción el sábado y declaró fuerza mayor.

Los precios del petróleo subieron a un máximo desde mediados de 2022, con un aumento en un momento dado de alrededor del 30%. Los futuros del crudo Brent subían un 12%, a 103,93 US$ por barril, a las 1156 GMT, y el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaba un 12,5%, a 102,31 US$.

"Los precios del petróleo han reunido todos los ingredientes para una tormenta perfecta: los productores del golfo de Oriente Medio recortan la producción, el cierre prolongado del estrecho de Ormuz (...) todo ello agravado por un pesimismo creciente sobre una rápida recuperación de la situación actual", dijo Muyu Xu, analista sénior de petróleo de Kpler.

Arabia Saudita está desviando las exportaciones de crudo por oleoducto hacia el mar Rojo, mientras que las amenazas de ataque de Irán mantienen el tráfico hacia y desde el Golfo prácticamente paralizado.

Cientos de petroleros permanecen inactivos dentro del Golfo y justo fuera del estrecho de Ormuz.

LIBERACIÓN DE RESERVAS DE PETRÓLEO DE EMERGENCIA

Una reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Siete el lunes discutirá la posibilidad de una liberación conjunta de reservas de petróleo de emergencia, según una fuente del Gobierno francés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que volvió al poder el año pasado con la promesa de ofrecer energías más baratas a los estadounidenses, intentó restar importancia a las preocupaciones por el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que subieron un 11% la semana pasada.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, pidió al presidente que venda petróleo de la Reserva Estratégica.

Japón, que importa alrededor del 95% de su petróleo de Oriente Medio, ha dado instrucciones a un almacén nacional de reservas de petróleo para que se prepare para una posible liberación de crudo, informó el domingo un alto cargo del Parlamento, aunque el secretario jefe del Gabinete afirmó posteriormente que no se había tomado ninguna decisión.

Los Gobiernos temen el impacto inflacionario del aumento de los costos energéticos, y el presidente Lee Jae Myung ha anunciado los primeros límites de precios al combustible en Corea del Sur en casi 30 años.

En otros lugares, Vietnam eliminó los aranceles a la importación de combustibles y Bangladés cerró las universidades para ahorrar electricidad y combustible.

China ha pedido a las refinerías que detengan las exportaciones de combustible y que intenten cancelar los envíos ya comprometidos.

Qatar, el segundo mayor exportador mundial de gas natural licuado, también ha detenido las exportaciones.

Incluso si Estados Unidos coloca buques de guerra en el estrecho de Ormuz para defender el transporte marítimo, la ruta seguiría siendo "demasiado peligrosa", dijo el ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, al Financial Times en una entrevista publicada el 6 de marzo.

(Reporte de Shadia Nasralla, Enes Tunagur, Yousef Saba, Shubham Kalia, Dominique Vidalon, Makini Brice, Joyce Lee y Kyu-seok Shim; redacción de Tony Munroe; edición de Thomas Derpinghaus y Jason Neely; Editado en español por Ricardo Figueroa)