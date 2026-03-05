La productividad en eeuu se desacelera en el cuarto trimestre

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) -

La productividad de los trabajadores estadounidenses se desaceleró en el cuarto trimestre, pero ‌la tendencia se ‌mantuvo sólida, ⁠lo que permitió controlar el crecimiento de los costos laborales.

La productividad no agrícola, que mide la producción ​por hora por ⁠trabajador, ⁠aumentó a una tasa anualizada del 2,8% el último trimestre, tras crecer ​a un ritmo revisado al alza del 5,2% en el ‌tercero, según informó el jueves la ​Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento ​de Trabajo.

Los economistas sondeados por Reuters esperaban una mejora de la productividad del 1,9%, tras avanzar a un ritmo del 4,9% en julio-septiembre, según datos anteriores.

El crecimiento de la productividad en el segundo trimestre se revisó ​algo al alza, a una tasa del 4,2%, desde el 4,1% registrado con anterioridad. La ⁠productividad creció a una tasa del 2,8% con respecto al año anterior y en ‌2025 se elevó un 2,2%.

El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno el año pasado.

La desaceleración de la productividad trimestral se vio reflejada en una fuerte moderación del crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre, que pasó de un 4,4% en julio-septiembre a un ‌1,4%. Los economistas esperan que la rápida adopción de la inteligencia artificial impulse ⁠la productividad y frene los costos laborales.

Los costos laborales unitarios —el ‌precio de la mano de obra por unidad de ⁠producción— aumentaron a una tasa del 2,8% ⁠el último trimestre, tras descender a un ritmo revisado del 1,8% en el tercer trimestre. Los economistas habían pronosticado que los costos laborales repuntarían a un ritmo del 2% tras contraerse a una tasa del ‌1,9%, según los datos anteriores.

En ​el segundo trimestre, cayeron a una tasa no revisada del 2,9%.

Los costos laborales crecieron a una tasa del 1,3% frente al año anterior. En 2025 se incrementaron en ‌un 1,9%.

(Reporte de Lucía Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)