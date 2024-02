"La Atención Primaria es el eje integrador del sistema sanitario y así debe de seguir siéndolo", recuerdan.

En un comunicado conjunto del Foro de la Profesión Médica y del Foro de Médicos de Atención Primaria ante el Consejo Interterritorial se Sistema Nacional de Salud (CISNS) monográfico Atención Primaria, que se celebrará este viernes 9 de febrero, insiste en la necesidad de que se llegue a un "gran acuerdo nacional" para garantizar la Atención Primaria, que incorpore nuevos modelos de contratos, medidas que faciliten la conciliación y estrategias que incentive las plazas de difícil cobertura.

"Este CISNS monográfico debe contemplar entre sus objetivos garantizar la competencia clínica de los profesionales que van a desempeñar su labor en Atención Primaria, especialmente en aquellas zonas que, por su localización geográfica o composición social, son más vulnerables, porque son estas zonas precisamente las más necesitadas de una Atención Primaria potente", señalan.

En este sentido, destacan que el sistema de formación de especialistas vía MIR que posee España es referente internacional y permite la capacitación de profesionales altamente cualificados. Asimismo, señalan que "la Atención Primaria es el eje integrador del sistema sanitario y así debe de seguir siéndolo".

"Por tanto, no se puede permitir el ejercicio de una especialidad médica a aquellos que no hayan acreditado debidamente su competencia para realizarla, y mucho menos para atender áreas de difícil cobertura, puesto que esto implicaría crear más desigualdad en salud, más inequidad, y, en definitiva, una Atención Primaria de doble velocidad", afirman.

"Mirar hacia el futuro para atraer talento Desde los foros queremos destacar la necesidad de abordar esta reunión con una mirada a medio y largo plazo para no plantear medidas cortoplacistas que redundarán en una pérdida de calidad de la Atención Primaria, en una pérdida de prestigio y, a la larga, en una mayor desafección de los estudiantes de Medicina por esta especialidad", añaden.

Nuevos modelos de contratos, conciliación e incentivos

Todas las sociedades médicas consideran que "la solución a la actual crisis" pasa, entre otras medidas, por nuevos modelos de contratos no solo para las generaciones más jóvenes, sino también para aquellos compañeros próximos a la jubilación que estarían interesados en prolongar su ejercicio laboral, pero no en las mismas condiciones.

"Resulta fundamental también promover y facilitar la conciliación familiar, tanto en aquellos profesionales con menores a su cargo, como en aquellos que deben cuidar de sus familiares más mayores y reconocer con incentivos las plazas de difícil cobertura, para que haya más profesionales debidamente formados que estén interesados en cubrirlas".

Por otra parte, apelan al Ministerio de Sanidad para que diseñe circuitos que garanticen el proceso de homologación de títulos de médicos extranjeros, "de forma ágil y fiable". La actual carencia de profesionales no justifica facilitar homologaciones que no garanticen la igualdad de competencias con los profesionales formados en España. También, insisten en la importancia de la adecuada dotación de profesionales, no solo en la categoría de médicos de familia y pediatras, que conformen Equipos de Atención Primaria, "capaces de resolver la mayoría de los problemas de salud de la població"n.

Finalmente, las medidas que se planteen deben de contemplar que se permita que cada estamento profesional desarrolle su máximo potencial, de modo que se disminuya la carga de burocracia que "no aporta valor en la salud del paciente", y reconocer a aquellos profesionales de otras categorías específicamente formados para ejercer su labor en Atención Primaria, "así como entender que el control de la demanda debe llevarse a cabo con la implicación de todos los profesionales de la Atención Primaria".