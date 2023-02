La profesionalización de los clubes marca las 'II Jornadas del Plan Impulso'

Los clubes y LaLiga están celebrando las 'II Jornadas del Plan Impulso' con el objetivo de evaluar el desarrollo alcanzado por los equipos tras los primeros 18 meses del inicio del proyecto y en realizar inmersiones en áreas clave como la tenología, la digitalización o la marca gracias a la participación de otros muchos 'partners' y entidades del mundo del deporte, las finanzas o las nuevas tecnologías.

Según informó LaLiga este martes en nota de prensa, estas sesiones de trabajo, que tienen lugar de nuevo en las instalaciones de Port Aventura World, en Tarragona, "sirven para evidenciar, por encima de todo, que el acuerdo con CVC incentiva la profesionalización de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank".

Así, durante dos días, 40 clubes de LaLiga, incluyendo al Athletic Club y UD Ibiza, que se han sumado a las jornadas a pesar de no estar adscritos al 'Plan Impulso', están participando en sesiones sobre marca, comunicación y desarrollo de negocio.

Además, también asisten el CF Fuenlabrada y la SD Amorebieta, que descendieron a la Primera RFEF la pasada temporada, "poniendo de manifiesto que se trata de un proyecto de visión colectiva, donde la suma de todos permitirá llevar mucho más lejos el fútbol profesional español", indicó la patronal.

Las sesiones, a las que también acuden representantes de LaLiga F como su presidenta Beatriz Álvarez, serán impartidas por partners e instituciones con las que LaLiga está trabajando muy de cerca para maximizar el potencial de los clubes a nivel nacional e internacional.

Un ejemplo de ello es la sesión 'Cómo rentabilizar nuestra estrategia digital', impartida por Meta, Fever y Dorna, o la charla sobre las 'Inversiones en la industria del deporte', a cargo de CVC. También se realizará una inmersión en proyectos que se están desarrollando ahora desde LaLiga con el apoyo de los clubes, como 'Legends, The Home of football, powered by LaLiga', el espacio que reunirá la colección más grande de la historia del fútbol y que contará con una zona de reliquias de los clubes.

"Tanto las sesiones como las jornadas en general tienen un mismo denominador común, poner de manifiesto que LaLiga y los clubes están construyendo juntos una nueva era gracias a LaLiga Impulso", subrayó el organismo que preside Javier Tebas.

En este sentido, LaLiga recalca los avances experimentados en todos los clubes durante estos meses en los que todos han tenido que presentar planes de negocios previos a la recepción de los fondos, así como iniciativas de desarrollo de estructuras internas que, en muchos casos, ha servido para la contratación de nuevos perfiles que les han llevado a ser más competitivos en materia de estrategia digital, negocio o internacionalización.

Las mejoras de instalaciones han sido otro de los focos de inversión de los clubes, que buscan la manera de mejorar la experiencia de los aficionados mientras encuentran alternativas para aumentar los ingresos, con restauración, tiendas o academias que les permitan alojar a jóvenes llegados de todo el mundo para formarse.

"Avances en todos los niveles, que permitirán a los clubes y a la industria del fútbol profesional española posicionarse a la vanguardia internacional, construyendo un futuro mejor desde la colectividad", sentenció LaLiga.

Europa Press