La prohibición de la UE sobre importar gas ruso es legal, dice el comisario de Energía

LISBOA, 2 feb (Reuters) -

La decisión de la Unión Europea de la ⁠semana pasada de prohibir ⁠las importaciones de gas ruso fue "100% legalmente válida", dijo el lunes a los periodistas en ⁠Lisboa ‌el ​comisario de Energía del bloque, Dan Jorgensen, quien añadió ​que esto impediría que Rusia utilizara la energía como ‌arma.

"Hemos dicho que ya ‌no contribuiremos a financiar indirectamente ​la guerra de (el presidente ruso Vladimir) Putin en Ucrania comprándoles gas", dijo Jorgensen tras reunirse con la ministra de Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho.

"Eso también significa que Rusia ya no podrá chantajear a los Estados miembros de ⁠la UE para utilizar la energía como arma contra nosotros", añadió.

Los ​países de la Unión Europea aprobaron la semana pasada una ley que prohíbe las importaciones de gas ruso a finales de 2027, convirtiendo una promesa política de cortar los lazos energéticos con Moscú en una ⁠legislación vinculante casi cuatro años después de la invasión a ​gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Los ministros de la UE aprobaron la medida a pesar de la ‍oposición de Hungría y Eslovaquia. Bulgaria se abstuvo y Hungría tiene previsto impugnarla ante el tribunal de la UE.

Jorgensen afirmó que Hungría era libre de impugnar la ley ante los ​tribunales, pero añadió que Budapest tendría que cumplirla aunque no estuviera de acuerdo.

(Información de Sérgio Gonçalves; redacción de David Latona; edición de Charlie ‍Devereux; edición en español de María Bayarri Cárdenas)