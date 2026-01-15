La prohibición de redes sociales en Australia afecta a 4,7 millones de cuentas en el primer mes

SÍDNEY, 15 ene (Reuters) - Las empresas de redes sociales han desactivado colectivamente casi cinco millones de cuentas pertenecientes a adolescentes australianos apenas un mes después de que entrara en vigor la primera prohibición mundial para menores de 16 años, según informó la reguladora de Internet del país, señal de que la medida ha tenido un impacto rápido y arrollador. La comisaria de la reguladora eSafety dijo que las plataformas habían eliminado hasta ahora alrededor de 4,7 millones de cuentas de menores de 16 años para cumplir con una ley que entró en vigor el 10 de diciembre. Algunas plataformas habían dicho que empezarían a cerrar las cuentas afectadas en las semanas previas a la fecha límite.

Las cifras representan los primeros datos del Gobierno sobre el cumplimiento y sugieren que las plataformas están tomando medidas significativas para adherirse a una ley que podría suponerles multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$33 millones) por incumplimiento, pero que no responsabiliza a los menores ni a sus padres. La cifra es muy superior a las estimaciones que circulaban antes de la ley y equivale a más de dos cuentas por cada australiano de entre 10 y 16 años, según los datos de población. Meta dijo anteriormente que había eliminado unas 550.000 cuentas de menores de edad de Instagram, Facebook y Threads. La norma de la edad mínima también se aplica a YouTube de Google, TikTok, Snapchat y X de Elon Musk, antes Twitter. Reddit ha dicho que está cumpliendo, pero ha demandado al Gobierno para que anule la prohibición. El Gobierno dice que se defenderá.

"Está claro que las directrices reguladoras de eSafety y su compromiso con las plataformas ya están dando resultados significativos", dijo la comisaria Julie Inman Grant en un comunicado.

Algunas cuentas de menores siguen activas y es demasiado pronto para declarar su pleno cumplimiento, añadió. Todas las empresas a las que inicialmente se aplicó la prohibición dijeron que la cumplirían. Inman Grant dijo que los controles de edad efectivos tardarían en establecerse, pero los comentarios de los proveedores de seguros de edad, por lo general, proveedores de software contratados por las plataformas, indicaron que la implantación en Australia había sido fluida, gracias a la educación pública previa a la prohibición.

Algunas aplicaciones de redes sociales más pequeñas informaron de un aumento de las descargas en Australia en el período previo a la puesta en marcha en diciembre, y eSafety dijo que vigilaría lo que denominó tendencias de migración. Sin embargo, dijo que los picos iniciales de descargas no se habían traducido en un uso sostenido.

Un estudio con expertos en salud mental hará un seguimiento del impacto a largo plazo de la prohibición durante varios años. (Información de Byron Kaye; Edición de Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)