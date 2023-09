El prometedor extremo inglés Cole Palmer, de 21 años, con poco protagonismo en el Manchester City por la competencia, ha fichado por el Chelsea por siete temporadas y una más opcional, anunció el viernes el club de Londres.

El montante del traspaso, no comunicado, es de 40 millones de libras, con 2,5 más en bonus posibles, lo que podría elevar la operación a prácticamente 50 millones de euros (54,4 millones de dólares), según la prensa inglesa.

Con Palmer, el Chelsea supera la barrera de los 500 millones de euros (543,8 millones de dólares) gastados este verano boreal. Los Blues son, de largo, el club que más ha gastado en Europa, habiendo invertido más de 1000 millones de libras en tres mercados de fichajes desde la llegada del estadounidense Todd Boehly, en mayo de 2022.

"Me he unido al Chelsea porque el proyecto me gusta y por la oportunidad que voy a tener de intentar mostrar mi talento. Es un equipo joven y hambriento y espero que podamos hacer cosas especiales aquí", declaró el internacional con las categorías inferiores de Inglaterra, citado por su nuevo club.

Como extremo derecho, Palmer aprovechó la salida de Riyad Mahrez a Arabia Saudita para ganar tiempo de juego en el arranque de temporada del City. Anotó contra el Arsenal en la Community Shield (1-1, derrota en penales) y contra el Sevilla en la Supercopa de Europa (1-1, victoria en penales). Pero Pep Guardiola apenas le ha utilizado en Premier League.

El fichaje del extremo belga Jérémy Doku, procedente del Rennes, le alejó todavía un poco más del City, donde la competencia en ese puesto es dura con Bernardo Silva y Phil Foden.

Canterano de los 'Citizens', Palmer lanzó el disparo de falta que dio la victoria a Inglaterra en la final de la Eurocopa sub-21 este verano (1-0 contra España).

