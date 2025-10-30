La proporción de trigo de molienda en cosecha ucraniana 2025 se eleva al 40%, dice analista

KIEV, 30 oct (Reuters) - La proporción de trigo alimentario en la cosecha total del cereal de Ucrania aumentó al 40% en 2025 desde el 30% en 2024, pero el volumen de trigo de alta calidad es insignificante, dijo el jueves el analista ASAP Agri, citando a productores de harina ucranianos.

Ucrania es un productor tradicional de trigo, cuya calidad depende en gran medida de las condiciones meteorológicas durante las fases de maduración y cosecha.

Según los molineros, el trigo con un contenido proteínico de al menos el 12,5% representa sólo el 6,6% de la cosecha total, mientras que en 2020 ese trigo de alta calidad representaba más del 33%.

Los molineros afirman que el trigo con un contenido proteínico del 10,5% al 11,5% domina la producción de trigo de molienda.

Según ASAP Agri, las regiones del Sur y del Este están a la cabeza en cuanto al estado del grano, con granos secos, densos y limpios.

"El centro y el norte presentan el perfil molinero más equilibrado, mientras que el oeste, afectado por la humedad y una proteína más baja (en torno al 10,6%), se queda rezagado en cuanto a rendimiento panadero", señaló.

Ucrania ya ha terminado la cosecha de trigo de 2025, trillando un total de 22,8 millones de toneladas, según el Ministerio de Economía ucraniano. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)