La propuesta de división de acciones de tesla centrará su reunión anual en texas

4 ago (Reuters) - Tesla Inc celebrará su asamblea general anual el jueves, con la propuesta del fabricante de automóviles más valioso del mundo de realizar su segundo desdoblamiento de acciones en dos años como centro de atención de los inversores que se reunirán en Austin, Texas.

En el orden del día figuran también propuestas de los accionistas sobre temas relacionados con el gobierno corporativo, como la aprobación del derecho de los empleados a formar un sindicato y la petición de que la empresa reporte anualmente sus esfuerzos para prevenir la discriminación racial y el acoso sexual. (https://bit.ly/3oT7yGU)

La reunión se realiza cuando el jefe de Tesla, Elon Musk, y Twitter Inc se enfrentan en una batalla legal después de que la persona más rica del mundo dijo el mes pasado que abandonaba una oferta para comprar la empresa en 44.000 millones de dólares.

Musk posee el 15,6% de Tesla, según datos de Refinitiv, después de haber vendido millones de acciones durante el año pasado.

Tesla anunció por primera vez su plan de buscar la aprobación de los inversores para aumentar su número de acciones en marzo, dos años después de una división de cinco por uno que ayudó a bajar el precio de las acciones y ponerlas al alcance de los inversores ordinarios. Tesla propone ahora un desdoblamiento de tres por uno.

Aunque una división no afectaría a los fundamentos de la empresa, podría impulsar el precio de las acciones al facilitar que un mayor número de inversores las posean.

Otras grandes empresas tecnológicas como Alphabet Inc , Amazon.com Inc y Apple Inc también han anunciado divisiones de acciones recientemente.

La reunión anual está prevista a las 2130 GMT.

(Reportaje de Ankur Banerjee y Akash Sriram en Bengaluru; editado en español por Aida Peláez-Fernández)