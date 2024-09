La propuesta de Trump sobre la FIV choca con las medidas de gran parte de su propio partido

Chicago (ap) —

La promesa del candidato presidencial republicano Donald Trump de promover la fertilización in vitro obligando a las compañías de seguros médicos o al gobierno federal a pagar por los tratamientos difiere de las acciones de gran parte de su propio partido.

Sin embargo, su sorprendente anuncio del jueves revela que el expresidente es consciente de que las posturas del Partido Republicano sobre el aborto y los derechos reproductivos podrían ser un gran lastre para sus posibilidades de volver a la Casa Blanca. Trump ha tratado rápidamente de replantear la narrativa en torno a esos temas después de que la vicepresidenta Kamala Harris entrara en la contienda presidencial.

Incluso antes de hacer su propuesta de cobertura, Trump había estado promoviendo la idea de que el Partido Republicano es un “líder” en materia de FIV. Esa calificación es rechazada por los demócratas, que han aprovechado el frecuente pero costoso tratamiento de fertilidad como otra faceta de los derechos reproductivos amenazados por los republicanos y un segundo mandato de Trump.

“Los republicanos no son líderes en FIV”, afirmó Katie Watson, profesora de ética médica en la Facultad de Medicina Feinberg de Northwestern. “Algunos de ellos han supuesto una amenaza para la FIV, y actualmente están intentando averiguar cómo ser antiabortistas y pro-FIV, y ahí hay incoherencias y luchas internas. Parece que los republicanos están tratando de remediar el daño político causado por sus propias decisiones”.

La propuesta de Trump, que anunció sin dar detalles, ilustra cómo los derechos reproductivos se han convertido en el centro de la contienda presidencial de este año. También es el ejemplo más reciente de cómo el expresidente intenta parecer moderado en este tema, a pesar de presumir repetidamente de haber nombrado a los tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular el derecho constitucional al aborto.

Aunque el Partido Republicano ha intentado crear una imagen nacional de que es receptivo a la fertilización in vitro, muchos republicanos han tenido que lidiar con la tensión innata entre el apoyo al procedimiento y las leyes aprobadas por su propio partido que conceden personalidad jurídica no sólo a los fetos, sino también a los embriones que se destruyen en el proceso de fertilización in vitro.

Los legisladores estatales, los tribunales dominados por los republicanos y los líderes antiabortistas de las filas del partido, así como la oposición a los intentos legislativos de proteger el acceso a la FIV, también han socavado los esfuerzos de comunicación.

Antes de la Convención Nacional Republicana de julio, el Partido Republicano adoptó una plataforma política que apoya a los estados que establecen la condición de persona del feto a través de la 14ª Enmienda de la Constitución, que concede la misma protección ante la ley a todos los ciudadanos estadounidenses. La plataforma también anima a apoyar la fertilización in vitro, pero no explica cómo el partido planea hacerlo al tiempo que fomenta leyes de reconocimiento de la condición de persona del feto que harían ilegal el tratamiento.

En mayo, el comité de plataforma del Partido Republicano de Texas rechazó por un estrecho margen una propuesta para clasificar a los embriones creados mediante FIV como “seres humanos” y calificar su destrucción de “homicidio”. El jueves se aprobó en California un proyecto de ley destinado a ampliar el acceso a la FIV, a pesar de la oposición de casi todos los legisladores republicanos.

La senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, que compartió su propia experiencia con la fertilización in vitro en el Senado y copatrocinó un proyecto de ley para proteger el tratamiento, criticó a los republicanos por decir que apoyan la fertilización in vitro en campaña, pero no la respaldan con sus votos.

Añadió que los jueces de la Corte Suprema nombrados por Trump “allanaron el camino” para la caída de Roe contra Wade y el impacto en los derechos reproductivos, incluido el acceso a la FIV.

“Que los republicanos afirmen públicamente que apoyan la FIV es absurdo”, dijo a la AP.

El tema irrumpió en el panorama político nacional en febrero, después de que la Corte Suprema de Alabama, totalmente republicana, concediera a los embriones congelados los derechos legales de los niños. Esta decisión obligó a las clínicas de Alabama a interrumpir sus tratamientos de fertilización in vitro, con el consiguiente perjuicio para los pacientes que luchaban por ser padres. Poco después, y ante la indignación nacional, el gobernador republicano de Alabama firmó una ley que protegía a los médicos de la responsabilidad legal, de modo que los procedimientos de FIV pudieran continuar.

En las semanas posteriores a la sentencia de Alabama, los congresistas republicanos se lanzaron a abordar la FIV. Muchos se apresuraron a crear un mensaje unificado de apoyo a pesar de haber votado en el pasado a favor de las leyes de reconocimiento de la condición de persona del feto y de sostener que la vida comienza en el momento de la concepción, el mismo concepto que avaló la decisión de Alabama.

“La realidad es que no se puede proteger la FIV y defender la condición de persona del feto –son fundamentalmente incompatibles– y el pueblo estadounidense no se dejará engañar por otra de las mentiras de Donald Trump”, dijo a The Associated Press la senadora Patty Murray, demócrata y copatrocinadora del proyecto de ley sobre el Derecho a la FIV.

Los senadores republicanos Katie Britt y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley este año para prohibir que los estados reciban fondos de Medicaid si prohíben el procedimiento. Pero eso ocurrió después de que los republicanos del Senado bloquearan la legislación que habría hecho de la FIV un derecho federal. Todos los republicanos, excepto las senadoras Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, votaron en contra de la medida.

“No es fácil para un legislador republicano decir que está a favor de la fertilización in vitro y hacerlo de forma directa y tangible sin enfadar a muchos de sus electores”, explicó Mary Ruth Ziegler, profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis.

Una encuesta de AP-NORC realizada en junio reveló que más de 6 de cada 10 adultos estadounidenses apoyan la protección del acceso a la FIV, entre ellos más de la mitad de los republicanos, y sólo 1 de cada 10 se opone. Pero muchos grupos antiabortistas y algunos legisladores se oponen al tratamiento, incluidos varios miembros del derechista Freedom Caucus que se han opuesto a ampliar el acceso de los veteranos a la FIV.

En lo que va de legislatura, se han presentado al menos 23 proyectos de ley que pretenden establecer la condición de persona del feto en 13 estados, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto.

Este tipo de legislación, propuesta en su totalidad por legisladores republicanos, se basa en la idea de que la vida comienza en el momento de la fertilización y podría poner en peligro los tratamientos de fertilidad que implican el almacenamiento, transporte y destrucción de embriones.

Aun así, muchos legisladores del Partido Republicano han manifestado su apoyo a la FIV. El tema es personal para el senador republicano de Wisconsin Ron Johnson, que compartió la experiencia de su hija con la FIV. Pero, aunque Johnson dijo que apoya plenamente la FIV, no estaba completamente convencido de la propuesta de Trump debido a su posible coste. Otros legisladores republicanos que respondieron públicamente tras el anuncio de Trump expresaron preocupaciones similares.

“Necesitaría ver las estimaciones de costes, los impactos en las tasas de seguros, etc., antes de tomar cualquier decisión o compromiso para apoyar cualquier propuesta”, comentó Johnson.

Los legisladores republicanos se han opuesto históricamente a la financiación federal para cubrir la atención médica, incluso intentando repetidamente deshacer la Ley de Cuidado de Salud Asequible de la era Obama, y es poco probable que apoyen planes similares, incluso para la FIV.

La falta de cobertura del seguro médico para los tratamientos de fertilidad ha sido un obstáculo importante para quienes desean iniciarlos o continuarlos. Aunque la cobertura se ha ido ampliando en los últimos años, menos de la mitad de las empresas con 500 o más trabajadores en Estados Unidos ofrecerán cobertura de FIV en 2023, según la consultora de prestaciones Mercer.

La representante republicana Michelle Steel, de California, fue criticada por apoyar un proyecto de ley del Partido Republicano que pretendía otorgar protección constitucional a los embriones en “el momento de la fertilización”, después de que compartiera públicamente su propia experiencia con la FIV. Steel renunció a copatrocinar la medida en marzo, dos días después de ganar las primarias, y declaró que no apoyaba las restricciones federales a la FIV.

En una declaración a la AP, afirmó que el Congreso “debe aprobar políticas para apoyar y ampliar el acceso a los tratamientos de FIV”:

Estos cambios de opinión de los republicanos sólo proporcionan forraje para los demócratas, que dicen que no se puede confiar en Trump y su partido para proteger los derechos reproductivos.

La representante Elissa Slotkin, candidata demócrata al Senado de Estados Unidos en Michigan, advirtió a los votantes de que "vigilen lo que hacen, no lo que dicen".

