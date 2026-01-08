La protesta de los agricultores franceses lleva tractores al centro de París

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 8 ene (Reuters) - Los agricultores franceses bloquearon el jueves varias zonas de París en protesta por un amplio acuerdo comercial que la Unión Europea está a punto de firmar con el bloque sudamericano Mercosur y por otras quejas locales.

Los agricultores del sindicato Coordination Rurale habían convocado protestas en París en un ambiente de ira contra un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, que temen que pueda inundar el país con importaciones de alimentos baratos, y la forma en que el Gobierno está manejando una enfermedad del ganado.

"Estamos entre el resentimiento y la desesperación. Tenemos un sentimiento de abandono, como con el Mercosur. Nos han abandonado en favor de un transbordador espacial, un Airbus o un coche", dijo a Reuters Stéphane Pelletier, vicepresidente del sindicato de Vienne, en el centro de Francia.

La protesta tiene lugar días después de que la Comisión Europea propusiera poner antes a disposición de los agricultores 45.000 millones de euros de fondos de la UE y acordara recortar los aranceles a la importación de algunos fertilizantes, en un intento de ganarse a los países que vacilan en su apoyo al Mercosur.

El acuerdo cuenta con el apoyo de países como Alemania y España y la Comisión parece haber obtenido el respaldo de Italia, lo que significa que tendría los votos necesarios para aprobar el acuerdo comercial con o sin el apoyo de Francia. La votación sobre el acuerdo está prevista para el viernes.

Los ganaderos también exigen el fin de los sacrificios de vacas provocados por una serie de casos de dermatosis nodular contagiosa, que consideran excesivos y abogan por la vacunación en su lugar.

Decenas de tractores están aparcados en la orilla del Sena, bajo la Torre Eiffel, y bloquean algunos accesos al centro de la ciudad desde la periferia, como en Porte d'Auteuil.

