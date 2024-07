La próxima reunión "abierta" a cambios del bce será en septiembre, según knot

FRÁNCFORT, 8 jul (Reuters) - No hay motivos para que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés este mes, pero la reunión de septiembre será "abierta" (a modificar los tipos de interés) y las expectativas del mercado de una mayor relajación son adecuadas por ahora, dijo el presidente del banco central neerlandés Klaas Knot al periódico alemán Handelsblatt. El BCE recortó los tipos a principios de junio y afirmó que se avecinaba una mayor relajación, pero no ofreció pistas sobre el calendario de las siguientes medidas, dejando a los mercados hacer suposiciones y a los responsables de política monetaria debatir las ventajas de actuar. "No veo motivos para otra bajada de tipos en julio", dijo Knot en la entrevista publicada el lunes. "La próxima reunión realmente abierta (a cambios) de nuevo será en septiembre". Knot dijo que seguía "cómodo" con los progresos del BCE en el recorte de la inflación, que ve el objetivo del 2% alcanzado a finales de 2025, pero que el BCE no debería tolerar más retrasos, ya que para entonces habrá estado por encima de su objetivo durante cuatro años y medio. Un retraso en la vuelta al 2% significaría entonces recortes aún más lentos del tipo de depósito del 3,75%, que sigue siendo lo bastante alto como para restringir el crecimiento económico.

Por ahora, sin embargo, todo parece ir por buen camino, dijo Knot. "Estoy perfectamente de acuerdo con nuestra política y con las expectativas del mercado sobre futuras bajadas de tipos", dijo Knot, que en el pasado se consideraba conservador, pero ahora se ve más como centrista. Los mercados prevén entre una y dos bajadas de tipos este año y algo más de cuatro en los próximos 18 meses, lo que sugiere que el tipo de depósito se mantendrá por encima del 3% en el segundo semestre del año próximo. "Mientras estemos por encima del 3%, seguiremos siendo restrictivos", dijo Knot. "Y así será en un futuro previsible, más allá del cual no puedo hacer declaraciones significativas". Knot argumentó que los principales riesgos para la senda de inflación son la combinación de un rápido crecimiento salarial con una mejora mediocre de la productividad, y la incertidumbre sobre la capacidad de las empresas para absorber unos costes laborales más elevados con unos márgenes de beneficio más reducidos. (Información de Balazs Koranyi; editado por Toby Chopra; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters