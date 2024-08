La puertorriqueña Camacho-Quinn defenderá su título olímpico en la final

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, vigente campeona olímpica, se clasificó a la final de los 100 metros vallas de los Juegos de París-2024, este viernes en el Estadio de Francia.

Con un tiempo de 12 segundos y 35 centésimas, Camacho-Quinn lideró la tercera serie y marcó el su mejor tiempo personal de la temporada, aunque una centésima menos de los 12.34 que la estadounidense Alaysha Johnson en su serie de semifinales.

"Estoy feliz por volver a otra final, estoy preparada para conseguirlo. La carrera de hoy no fue la más limpia para mí, pero lo que importa es que me siento preparada para la final, con muchas ganas", comentó a su paso por la zona mixta tras su clasificación.

Camacho-Quinn se siente capaz de conseguir una gran marca en la final aunque señaló que tiene margen de mejora.

"Tengo que hacerlo mejor. Hoy el objetivo era ganar y pasar, pero mañana tendré que ser un poco mejor técnicamente si quiero ganar", estimó.

La gran sorpresa de semifinales fue la eliminación de la nigeriana Tobi Amusan, plusmarquista mundial, que en Tokio se quedó fuera del podio, y en París no logró acceder a la final, que se disputará el sábado a las 17H35 GMT.

"Es una sorpresa, sí. No me lo esperaba. No lo sabía [que Amusan estaba eliminada] hasta que vi los tiempos. Pero es que esta carrera es una auténtica batalla, queda demostrado", apuntó Camacho-Quinn sobre la eliminación de una de sus grandes rivales.

La ecuatoriana Maribel Vanessa Caicedo fue cuarta en la serie ganada por Johnson (se clasificaban las dos primeras de cada serie y los dos mejores tiempos restantes), y se despidió de la posibilidad de pelear por las medallas.

"Mi meta era pasar a la final, pero a veces uno quiere cosas y Dios todavía no las quiere para nosotros. Pero me voy muy contenta con el resultado que tengo porque este año ha sido un año muy bueno para mí. He terminado muy cansada pero estoy feliz por representar así a Ecuador en unos Juegos Olímpicos", dijo.

Iga-dr/ma

AFP