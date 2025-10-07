La química Ineos despide a 60 trabajadores en Inglaterra y exige a Reino Unido y la UE que imponga aranceles

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La empresa química Ineos, propiedad del empresario británico Jim Ratcliffe, ha anunciado este martes el despido de 60 trabajadores de su planta de acetilos de Hull (Inglaterra), equivalente al 20% de su plantilla local, tras apuntar a unos costes energéticos "disparados" y la competencia procedente de China como motivos.

"Las importaciones chinas, muy baratas y con alto contenido de carbono, producidas con carbón y que emiten hasta ocho veces más CO2 que las operaciones de Ineos en Reino Unido, están inundando el mercado", ha explicado en un comunicado.

La compañía de Ratcliffe, que también es dueño del Manchester United, ha reclamado tanto al Gobierno británico como a la Comisión Europea que impongan aranceles 'anti-dumping' para protegerse de las "prácticas comerciales anticompetitivas" de China.

"La decisión de eliminar 60 puestos de trabajo no se tomó a la ligera. Hemos explorado todas las alternativas posibles, pero, ante la presión sostenida de los costes energéticos, combinada con las importaciones injustamente baratas al Reino Unido y Europa, no nos ha quedado otra opción", ha explicado el consejero delegado de Ineos Acetyls, David Brooks.

"Este es un caso paradigmático de cómo el Reino Unido y Europa están caminando sonámbulos hacia la desindustrialización. Ineos ha realizado importantes inversiones en Hull para reducir las emisiones de CO2, pero China y Estados Unidos nos están superando en precios, mientras que nosotros quedamos totalmente expuestos por la ausencia total de protección arancelaria", ha añadido.