La "alita de pollo deshuesada", un embuste: ni siquiera ala

NUEVA YORK (AP) — Cierto día de 2020, en el peor momento de la pandemia, un hombre de aspecto serio y pelo largo color de la salsa de Buffalo, tomó la palabra durante la sesión de comentarios del público del concejo municipal de Lincoln, Nebraska. El insólito tema de su discurso era: ha llegado la hora de poner fin a la mentira.

“Propongo que nuestra ciudad retire el término ‘alitas deshuesadas’ de nuestros menús y nuestros corazones”, afirmó Ander Christensen, que logró mostrarse persuasivo e irónico al mismo tiempo. “Hemos vivido una mentira durante demasiado tiempo”.

He aquí la alegre mentira que se les ha perpetrado (con su bendición) a los ciudadanos consumidores de pollo en los menús de Estados Unidos: una “alita deshuesada” que no es en absoluto un ala. Y eso es justo lo que los estadounidenses se disponen a consumir durante el fin de semana del Super Bowl: 1.450 millones de piezas.

Es probable que muchos ya lo supieran, aunque una encuesta informal en los restaurantes de alitas a lo largo del año pasado indica que una buena cantidad de estadounidenses no, pero esos trozos pequeños de carne blanca, tan sabrosos, permiten vislumbrar cómo se comercializan las cosas, cómo la gente lo cree... Adicionalmente, si le importa a alguien, aparte del pollo.

Según la cámara empresaria National Chicken Council, los estadounidenses se disponen a consumir 1.450 millones de alitas durante el juego. Así que si alguna vez quisiste conocer en profundidad qué significa comer las alitas que no lo son —y cómo la proximidad de la alita a la cerveza, los buenos momentos y el fútbol americano la alzaron a las nubes—, no hay mejor momento que este.

El panorama alimentario actual está plagado de estos impostores: comemos alimentos que se hacen pasar por otras cosas.

El surimi es un pescado que se convierte en carne de “cangrejo” o de “langosta” para muchos de nosotros y rellena el sushi California en todo el país. Las llamadas Impossible Burgers (Hamburguesas Imposibles) son delicias vegetales con muchas características de la carne que no tienen nada de animal en su composición. Adicionalmente, la “lubina chilena” ni es lubina ni es chilena, sino merluza negra patagónica.

El auge de la “alita deshuesada” se debe en parte al dinero. En los últimos años, al aumentar el precio de las alitas de pollo, la alternativa se volvió más económica. El precio promedio de la libra de “alitas deshuesadas” es de 4,99 dólares, comparado con 8,38 dólares para las alitas con hueso, según Tom Super, vicepresidente sénior para comunicaciones del National Chicken Council, citando al Departamento de Agricultura. Dijo que es “una manera de vender más pechuga deshuesada y sin piel de la cual hay una oferta abundante”.

“Mientras muchos consumidores sostienen que el ala necesita un hueso para darle un sabor especial, el éxito de las alitas deshuesadas demuestra que hay comedores de alitas en cantidad”, escribió Super en un correo electrónico.

¿Por qué? En parte porque las “alitas deshuesadas” —las comillas seguirán presentes durante el resto de nuestro diálogo— evocan un contexto poderoso.

“Lo asocias con el Super Bowl y las fiestas y la diversión, y de esa manera transformas la percepción del producto”, explica Christopher Kimball, fundador de Christopher Kimball’s Milk Street, una empresa cuya revista y programa de TV educan a la gente sobre los alimentos y cómo cocinarlos.

“La mayoría de la gente no tiene la menor idea de dónde viene esto”, agrega Kimball. “Échale la culpa, si quieres, a las empresas de alimentos, pero nosotros lo aceptamos”.

Lo aceptamos... incluso de todo corazón. Adicionalmente, en el fondo, ¿qué importa?, dirás. Son deliciosas, son convenientes. Entonces, ¿para qué indagar en algo que se combina a la perfección con la cerveza y convierte el mundo del espectáculo deportivo en un lugar mejor?

He aquí una posible razón: ¿podrían ser un microcosmos de la complacencia con la que aceptamos cosas que no son lo que dicen ser? ¿Y no es esta una de las cosas con las que lidia esforzadamente este país, sobre todo en los años saturados de desinformación desde que apareció la “alita deshuesada” en nuestro mundo?

“En realidad, no tiene nada de malo, pero ¿estamos engañando a la gente?”, se pregunta Matthew Read, profesor de Publicidad en el Le Moyne College de Syracuse, Nueva York, que ha trabajado durante dos décadas en agencias de publicidad. Conduce un programa de cocina de la TV local llamado “Spatchcock Funk”.

“La alita”, dijo, “ha pasado de ser parte del pollo a algo que puedes bañar con salsa y comer con la mano”.

Tomadas o no de esos apéndices relacionados con el vuelo, las “alitas deshuesadas” se han apoderado de las mesas. El consejo del pollo, que atribuye su invención a la gigantesca cadena Buffalo Wild Wings, preguntó en 2018 a los consumidores de alitas cuáles eran sus preferidas y el 40% se declaró fanático del “Equipo Deshuesada”. En años anteriores la proporción era aún más alta.

Christensen, ingeniero químico de profesión, inició su cruzada contra la alita hace años, cuando estaba en la universidad y en su grupo de amigos todos acababan de separarse de sus novias. El resultado fue que tenían más dinero y tiempo y empezaron a ir a restaurantes de alitas tres veces por semana. Observó cuántas “alitas deshuesadas” se consumían sin saber que no eran lo que decían ser. Así nació una causa cómica, pero sólo a medias.

“Miro a mi alrededor y me pregunto, ‘¿por qué no le importa a nadie?’”, dijo en una entrevista esta semana.

Dijo que ha realizado encuestas informales en las que pregunta a la gente sobre sus hábitos alares, una de ellas durante un partido de fútbol americano universitario en Ohio. “La gran mayoría de la gente no tiene la menor idea. La mayoría cree que es parte del ala. Algunos creen que es parte del muslo. Apenas unos pocos se dieron cuenta de que era de la pechuga del pollo”.

Su teoría es que las generaciones que crecieron con los nuggets de pollo se han volcado a las “alitas deshuesadas” para permitirse mantener esos hábitos alimentarios. “Así pueden fingir que comen como adultos”, agregó.

¿Estará cambiando la definición misma de la palabra “ala”? Muchos restaurantes de alitas ofrecen como alternativa una “alita de coliflor” cuya única relación con la auténtica alita es la salsa. Adicionalmente, algunas recetas veganas de “alitas” sugieren insertar un palito de paleta para que se parezca a un hueso de pollo.

“Nuestra idea de lo que es un ala proviene de lo que se nos dice que comemos”, explica Alexandra Plakias, profesora del Hamilton College de Nueva York y autora de “Thinking Through Food: A Philosophical Introduction” (Pensar a través de la comida: una introducción filosófica).

“Esta clase de pequeños embustes que parecen divertidos normalizan la manipulación”, añade Plakias. ¿Es un ala parte de un ave o es un ala un tipo de salsa? Esa ambigüedad, creo yo, abre el espacio para el embuste”.

Y así, tal vez, el lenguaje evoluciona, aunque quedan algunos escépticos.

“Personalmente, creo que sí importa. Quiero saber exactamente qué plato estoy pidiendo y qué hay en mi comida”, manifiesta Natalie Visconti, de 20 años, estudiante de segundo año en la Universidad Penn State, quien dice ser amante de la “alita tradicional”.

Christensen promete seguir adelante y dice, casi al pasar, que aspira a ser “el primer cabildero del mundo dedicado a la alita de pollo”. Algunos lo tratan con desdén. Gente de todas las tendencias lo acusan de transmitir un mensaje codificado de tipo político. Él insiste que no es otra cosa que la búsqueda de la verdad culinaria.

“De verdad, sólo me importan las alitas deshuesadas”, aseguró. “Tengo una sola pequeña causa por la cual morir, pero es la mía”.

AP