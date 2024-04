La "bendita" Copa Libertadores y sus imágenes insólitas están de vuelta

Un perro invasor, un solo de guitarra en una tribuna, lectores en las gradas y un gol con la cara: la Copa Libertadores de América regresó de lleno y con ella varias imágenes curiosas.

El cierre de la primera jornada de la fase de grupos del principal torneo de clubes de Sudamérica dejó pinturas para la posteridad, además de golazos, resultados sorpresivos y consolidación de favoritos.

Una no obstante empañó la alegría del regreso del gran campeonato: los incidentes violentos del jueves entre aficionados del argentino Rosario Central y el uruguayo Peñarol (1-0), que culminaron con una pedrada contra Maximiliano Olivera del club carbonero.

Al Cobresal de Chile, un perro pareció llevarle suerte en los minutos finales del choque que disputó el martes contra Barcelona de Ecuador en el estadio Zorros del Desierto, en Calama.

El can marrón, bautizado "Firulais" por los comentaristas de televisión, atravesó parte del campo en el minuto 88, antes de que se cobrara un córner que derivó en un penal a favor de los locales.

El volante Leonardo Valencia anotó el 1-1 desde el punto blanco, en el juego que abrió la fase de grupos. "Firulais" no volvió a aparecer tras su fugaz estreno futbolístico.

Fue mucho más amable, eso sí, que el sabueso policial Ron que mordió las nalgas del portero colomboargentino Carlos Fernando Navarro Montoya durante una gresca desatada en la semifinal entre Boca Juniors y Colo Colo en Santiago en 1991.

"Después fui a jugar a Chile y siempre me lo recuerdan. Los chilenos me cargan (me hacen bromas). Iba caminando por Santiago y empezaban 'Ron, Ron, Ron'", contó el exportero entre risas en 2021.

- Sueño de cualquier músico -

Los asistentes al estadio Hernando Siles, en la altura de La Paz, no solo presenciaron la victoria 2-0 de The Strongest contra Gremio de Porto Alegre.

Aquella noche de martes hubo más que fútbol. Con una capota protegiendo su cabeza del frío, un desconocido brindó un solo de guitarra en pleno choque entre bolivianos y brasileños.

La guitarra eléctrica, de cuerpo oscuro y blanco, estaba conectada a un amplificador de sonido en lo alto de una tribuna semivacía del estadio Hernando Siles.

Nadie podrá acusar de mentiroso a este artista sin identificar cuando diga que cumplió el sueño de todo músico: tocar frente a miles de personas en un estadio.

En el Monumental David Arellano, casa del Colo Colo, las gradas también tuvieron una función diferente el miércoles durante el cotejo entre los Albos y el Cerro Porteño de Paraguay.

Más de un hincha local fue captado leyendo libros o aparentemente haciendo tareas en el desarrollo de un encuentro que se saldó con una victoria in extremis (1-0) de los chilenos.

Más hacia el norte del continente, en Bogotá, la tribuna sur del estadio El Campín recibió el martes al Flamengo de Rio de Janeiro con una estructura metálica cubierta de un manto negro.

La razón es menos pintoresca: se trata de parte del escenario en el que se presentará la artista colombiana Karol G el viernes y el sábado en el hogar de Millonarios, que rescató un punto (1-1) ante uno de los grandes favoritos al título.

- Gol a lo Bruce Harper -

El debut de Sebastián Boselli en la Libertadores fue tanto feliz como doloroso.

El central uruguayo, de 20 años, anotó el primer tanto de la victoria 2-0 de River Plate de Argentina en su visita al Deportivo Táchira el martes en San Cristóbal.

Lo hizo de una forma insólita: con la cara, luego de que un feroz despeje del delantero Anthony Uribe, desde el borde del área chica, le impactara el rostro y la carambola venciera al portero Alejandro Araque.

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja, su compañero en el Millonario, se rió durante la celebración de la diana, tras la cual el charrúa fue captado por las cámaras de televisión sobándose el rostro.

"Sebastián no podía ni comer hoy, le movieron toda la mandíbula", dijo el miércoles Pablo Boselli, padre del zaguero, en una entrevista con la radio Sport890 de Uruguay.

La primera anotación copera del defensor recordó a las lacerantes salvadas con la cara de Bruce Harper, uno de los compañeros entrañables de Oliver Atom en la serie animada Supercampeones.

"Es parte de su característica, de su actitud de ir, buscar e intentar. Fue un gol que vale igual que todos y que sirvió para abrir un partido complicadísimo", agregó Boselli padre.

En las redes las imágenes folclóricas fueron festejadas con una frase ya patentada para este tipo de situaciones: "bendita Libertadores".

Raa/app/ol