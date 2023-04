La "guerra" de Bukele contra las pandillas inspira un videojuego

La "guerra" contra las pandillas lanzada hace un a帽o por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el tema de un nuevo videojuego donde el participante puede unirse a la lucha contra estas bandas.

"隆S茅 parte de la historia, la guerra contra las diab贸licas pandillas empez贸!", dice el videojuego "Plan Control Territorial: Extracci贸n", que se puede instalar gratuitamente en celulares y fue desarrollado por Restless Games Studio.

Los participantes pueden meterse "en la piel de un aguerrido soldado especialista, un elemento policial de 茅lite" y hasta en el "mism铆simo comandante general de las fuerzas armadas" (Bukele).

El juego, que ha tenido "m谩s de 10.000 descargas" en su primera semana, se encuentra en versi贸n Beta (de prueba).

En la pantalla un avatar asemeja al mandatario con gorra con la visera hacia atr谩s y con un arma de fuego con la que se enfrenta a otros personajes que son pandilleros.

El juego se basa en la "guerra" contra las pandillas, que en virtud de un r茅gimen de excepci贸n ha propiciado masivas redadas y llevado a prisi贸n a 67.000 presuntos pandilleros. Sin embargo, la Iglesia Cat贸lica, la ONU y grupos de derechos humanos han criticado los m茅todos de Bukele.

La aplicaci贸n toma el nombre del "Plan Control Territorial" que Bukele lanz贸 al asumir el poder en junio de 2019 y que contempla medidas de prevenci贸n de la violencia con acciones en educaci贸n, cultura, deportes, entre otras.

"La verdad es que no me parece muy adecuado el juego. Lo que se trata ahora es ir superando la violencia, no fomentarla, y el videojuego a m铆 forma de ver la fomenta", indic贸 a la AFP N茅stor Molina, empleado de una empresa de mantenimiento de redes y asiduo de los juegos en l铆nea.

En tanto, Ricardo Acevedo, otro aficionado a los videojuegos, dijo a la AFP que aunque es una versi贸n de prueba, el juego "tiene potencial" porque es "entretenido".

Ni Bukele ni ning煤n miembro del gobierno salvadore帽o han comentado sobre el videojuego.

Ob/fj/cjc

AFP