La "Yugoslavia del futuro" lucha contra el nacionalismo en Serbia

Ante el mausoleo de Tito en Belgrado, hombres y mujeres vestidos con uniformes que datan de la Segunda guerra mundial, adornados con símbolos comunistas, se preparan para rendir homenaje al difunto jefe de la ex-Yugoslavia.

Muchas de las personas, que vinieron a conmemorar a inicios de mayo el 43¬ļ aniversario de la muerte de Josip Broz Tito, jefe del √ļnico pa√≠s que consideran como verdaderamente suyo, est√°n cerca de los 80 a√Īos de edad.

Pero d√©cadas despu√©s del dislocamiento sangriento de la Federaci√≥n yugoslava seg√ļn l√≠neas de fractura √©tnicas, hay tambi√©n j√≥venes entre los manifestantes.

En la Serbia actual, donde el nacionalismo es tan virulento como en otras partes de los balcanes, el n√ļmero de quienes se identifican como yugoslavos crece, seg√ļn resultados del √ļltimo censo publicados en abril.

Ivan Cvetkovic, estudiante de econom√≠a de 23 a√Īos, se declar√≥ yugoslavo "por desaf√≠o" contra las autoridades y tambi√©n porque para √©l, Yugoslavia es "una realidad".

"Ser yugoslavo es simplemente natural para mi, que nací de un matrimonio mixto" croata-serbio, dice a la AFP. "En los balcanes compartimos la misma lengua, historia y mentalidad", agrega.

La Rep√ļblica Federal Socialista de Yugoslavia, que estaba compuesta por las Rep√ļblicas de Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Eslovenia, Macedonia y dos regiones aut√≥nomas, fue creada por los partidarios de Tito luego de su victoria sobre los ocupantes nazis.

La Federación yugoslava, relativamente próspera comparada con otros países socialistas, cultivó durante cuatro décadas la idea de una identidad compartida, basada en una cultura e historia comunes, que trascendía etnias y religiones.

Pero para los críticos del sistema, esta identidad era artificial. Muchos yugoslavos se consideraban antes que todo serbios, croatas o macedonios.

Privada del magnetismo de Tito y de su dirección autoritaria, la Federación y su mosaico de pueblos solo resistió una década tras la muerte del jefe, antes de explotar en una serie de guerras que causaron más de 130.000 muertos.

- "Yugonostalgia" -

En la actualidad, los "yugonostálgicos", como se ha denominado a quienes reivindican los buenos viejos tiempos de su juventud, se recuerdan de un país donde había cierta relativa prosperidad e independencia.

"Soy yugoeslavo. Me piden mi nacionalidad y respondo que macedonio y yugoeslavo. Ser√° as√≠ hasta la muerte", declara a la AFP Zivko Mitrev, de 78 a√Īos, quien vino desde Macedonia del Norte para colocar flores en la tumba de Tito, como otros peregrinos que llegaron de toda la ex-Yugoslavia.

El "renacimiento" de la identidad yugoslava apenas est√° balbuciente ahora pero es bien real, particularmente en Serbia.

En el √ļltimo censo, donde se muestra que Serbia perdi√≥ m√°s de 500.000 personas desde 2011 y solo tiene ahora 6,6 millones de habitantes, 27.000 personas se declararon yugoslavas frente a 23.000 hace 12 a√Īos.

Para muchos, eso es la expresión del combate entre los nacionalismos rampantes en los balcanes.

"Veo al +yugoslavismo+ como una forma de resistencia, de antinacionalismo, que me parece m√°s natural. Si alguien puede decirse serbio o croata con base en su nacionalidad, entonces yo puedo ser yugoeslavo con base en mi ausencia de nacionalidad", dijo a los medios locales Viktor Ivancic, periodista conocido de Croacia.

Bosnios, Roms, h√ļngaros, Ashkalis... Serbia cuenta con unas veinte minor√≠as √©tnicas oficialmente reconocidas, lo que les confiere ventajas electorales y financiamientos para la preservaci√≥n de su cultura.

Algunos, como Dasko Milinovic, popular autor serbio y animador de radio, quisieran que ese estatuto sea también acordado a los yugoslavos que superan en cantidad a la mitad de las minorías oficiales.

El que el país ya no exista, no es un problema, afirma Milinovic.

"El reino de Rutenia est√° muerto desde hace tiempos, pero los rutenos existen a√ļn", dice como ejemplo.

La √ļltima tentativa para hacer reconocer a los yugoslavos como minor√≠a nacional, en 2010, fracas√≥.

Las autoridades serbias alegaron la falta de "lengua, de alfabeto y de literatura".

Sin embargo, Dasko Milinovic se√Īala que la historia de Yugoslavia est√° bien establecida, pues ten√≠a una lengua oficial, dos alfabetos y en Ivo Andric, un premio Nobel de literatura comprendido por todos.

"Todas las naciones son inventadas, representan un concepto pol√≠tico. La naci√≥n no existe en estado natural, sino los osos, los p√°jaros y las ardillas tendr√≠an una", se√Īala.

Esta vez, las autoridades serbias parecen menos hostiles a la idea.

"Como ciudadano de este país de ideas liberales, por supuesto que apoyo (esta iniciativa)", declara a la AFP el ministro serbio de Derechos humanos y minorías, Tomislav Zigmanov.

Si la comunidad re√ļne las condiciones necesarias, como obtener las firmas del 40% de la gente que se ha identificado como tal en el censo, los yugoslavos se convertir√°n en una minor√≠a oficial.

Milinovic dice que no es "yugonostálgico". Para él la identidad yugoslava surge de la esperanza de un futuro mejor donde el progresismo ganaría al nacionalismo.

"No somos exyugoslavos, somos los yugoslavos del futuro. No hablamos de la ex Yugoslavia sino de la del futuro".

