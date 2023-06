La rabia y el miedo a la policía se hacen oír en marcha por joven baleado en Francia

Con los brazos en alto en una camioneta, Mounia pide justicia por su hijo Nahel, baleado por la policía en un suburbio de París, mientras las personas a su alrededor hierven de rabia contra las fuerzas de seguridad francesas, vistas como agresivas y racistas.

"Justicia para Nahel", reza el lema de la camiseta blanca que luce Mounia, en referencia a su hijo que perdió la vida el martes por un disparo de la policía cuando se negó a obedecer a los agentes durante un control de tránsito.

Unas 6.200 personas respondieron al llamado de esta madre que crió a su hijo sola para participar en esta marcha celebrada en Nanterre y que degeneró en choques y el incendio de coches y mobiliario urbano.

"Siempre se ataca a los mismos, a los negros y los árabes, a los barrios pobres. Matan a un chico de 17 años así, sin motivo. Esta muerte nos produce odio", explica Ayoub, de 16 años, vestido de negro.

Ni él ni su amigo Rayane, de 17 años, se sienten sorprendidos por los coches incendiados y el disparo de cohetes de las últimas dos noches en sus barrios. "La gente está harta, las generaciones pasan y siempre es lo mismo, ¿qué ha cambiado desde 2005?", dice Ayoub.

El adolescente se refiere a los disturbios que estallaron en 2005 en los suburbios de las grandes ciudades francesas, después que dos adolescentes perdieran la vida electrocutados cuando huían de la policía en Clichy-sous-Bois, al noreste de la capital.

Sólo el año pasado, 13 personas murieron en controles de tráfico y muchos eran negros o de origen árabe. A mediados de junio, un guineano de 19 años perdió la vida en Angulema (centro) en circunstancias similares.

- "Era sólo un niño" -

Los activistas llevan años quejándose de la mano dura de la policía en los suburbios multiétnicos de Francia, pero los sindicatos policiales responden que se enfrentan a una tarea imposible en esos lugares con altos niveles de delincuencia y donde no son bien acogidos.

La mezcla de odio y temor está presente en la marcha que discurre entre la barriada Pablo Picasso y la plaza Nelson Mandela. "Policía asesina", "Todo el mundo odia a la policía" y "La República mata a nuestros hijos", gritan los asistentes.

Nahel "era sólo un niño. Lo conocíamos un poco. Todo el mundo se conoce por aquí", afirma Fanta Traore, un trabajadora escolar de 36 años, que dice no creerle a la policía y comprender la indignación, pese a que su auto fue incendiado en los disturbios del miércoles.

"Personalmente, me da miedo la policía", abunda Corinne, una residente local negra de 45 años, quien asegura que no ya no aguanta más. "La forma en que te hablan es grosera y siempre sabes que las cosas pueden descontrolarse rápidamente".

Las autoridades llamaron a la calma y a "evitar una escalada", máxime cuando las dos noches de disturbios ya dejaron escuelas, ayuntamientos y comisarías, así como autos y mobiliario urbano, incendiados por toda Francia.

Corinne reconoce que "quemar cosas no es la solución". "Están destruyendo la propiedad de otras personas en nuestra comunidad. Pero quizás sea la única forma de que nos escuchen y parece que está surtiendo efecto", agrega.

AFP