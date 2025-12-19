La racha del Aston Villa choca con el caos del Manchester United

Uno acumula nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones; el otro vive en una constante montaña rusa de resultados y emociones. El choque entre Aston Villa y Manchester United de la 17ª jornada de Premier League enfrenta a dos equipos en dinámicas opuestas pero con ambiciones parejas.

Los Villanos de Unai Emery se han convertido en un invitado sorpresa a la lucha por el título: a solo tres puntos del líder Arsenal, al que derrotó hace menos de dos semanas (2-1) y a solo una del Manchester City, al que batió a finales de octubre (1-0), el club de Birmingham completa el podio (33 puntos), luego de haber encadenado nueve triunfos entre el campeonato inglés y la Europa League.

Siete puntos por detrás están los Red Devils de Ruben Amorim, cuya mayor racha de victorias del año son las tres contra Sunderland (2-0), Liverpool (2-1) y Brighton (4-2) cosechadas en octubre.

Desde entonces, otros siete partidos disputados con dos victorias, una derrota y cuatro empates, el último de ellos el pasado lunes contra Bournemouth (4-4).

Una irregularidad que lastra la clasificación del United, en sexta posición a 10 puntos del líder Arsenal.

Ambos equipos se verán las caras el domingo (16:30 GMT) en Villa Park, un estadio que sueña con conquistar el campeonato por primera vez desde 1981.

Luego de un inicio de temporada poco prometedor, con cinco primeros partidos sin victorias, los Villanos han pisado el acelerador, guiados en especial por el internacional inglés Morgan Rogers, que ha marcado 5 goles y repartido 3 asistencias desde el centro del campo.

Pese a no ser un fijo en el once de Emery, el argentino Emiliano Buendía también ha tenido protagonismo, anotando el gol de la victoria contra el Arsenal y asistiendo al polaco Matty Cash contra el Manchester City. En total, Buendía suma 4 goles y 2 asistencias en 14 partidos de Premier League.

Este será el primer fin de semana marcado por la ausencia de los jugadores que participan con sus selecciones en la Copa África, un problema más para Amorim, que ha perdido por este motivo a Bryan Mbeumo y Amad Diallo, dos de los cuatro jugadores con más minutos disputados en el campeonato con los Red Devils.

Mbeumo, con seis dianas, es además el máximo anotador del equipo esta temporada en Premier League.

La buena noticia es el regreso del esloveno Benjamin Sesko, que ya contó con minutos el lunes contra el Bournemouth.

Un choque con todos los ingredientes para ser atractivo, que se disputará un día después de que jueguen Arsenal y Manchester City.

El sábado, los Citizens recibirán al West Ham (18º), mientras que los Gunners visitarán al Everton (9º) en el último turno.

Entre medias, el Tottenham (11º) y el Liverpool (7º), equipos también en el ojo del huracán, se verán las caras en el norte de Londres.

-- Programa de la 17ª jornada de la Premier League y clasificación:

- Sábado:

(12:30 GMT) Newcastle - Chelsea

(15:00 GMT) AFC Bournemouth - Burnley

Manchester City - West Ham

Wolverhampton - Brentford

Brighton - Sunderland

(17:30 GMT) Tottenham - Liverpool

(20:00 GMT) Everton - Arsenal

Leeds - Crystal Palace

- Domingo:

(16:30 GMT) Aston Villa - Manchester United

- Lunes:

(20:00 GMT) Fulham - Nottingham Forest

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20

2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22

3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8

4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12

5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5

6. Manchester United 26 16 7 5 4 30 26 4

7. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2

8. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2

9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1

10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2

11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4

12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1

13. AFC Bournemouth 21 16 5 6 5 25 28 -3

14. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3

15. Brentford 20 16 6 2 8 22 25 -3

16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8

17. Leeds 16 16 4 4 8 20 30 -10

18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13

19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15

20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26